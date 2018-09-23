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В Беларуси растет число тех, кто получает соцпенсии. Как изменилось их количество с 1990 года

24.09.2018 18:49 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси растет число тех, кто получает социальные пенсии. Эти деньги выплачиваются тем, кому отказано в назначении трудовой пенсии из-за нехватки страхового стажа. Так, на конец прошлого года соцпенсии получали 71 тысяча человек, следует из сборника Белстата «Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2018». Для сравнения: эти выплаты в 2000 году получали 50 тысяч человек, а в 1990-м — 37 тысяч.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом в стране растет также общее число пенсионеров. На конец прошлого года их было 2 миллиона 594 тысячи человек, на конец 2000-го — 2 миллиона 501 тысяча, а на конец 1990-го — 2 миллиона 279 тысячи.

Средняя социальная пенсия в конце прошлого года составила 183,5 рубля, годом ранее — 163,7 рубля.

В Минтруда ранее рассказывали, кто получает в основном социальные пенсии.

— По статистическим данным за май 2018 г. средний размер социальной пенсии — 191,45 руб., это выше бюджета прожиточного минимума пенсионера (157,50 руб.), — отмечал ранее заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. — В основном социальную пенсию у нас получают дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры пенсии у них разные — от 154,94 руб. (у инвалидов 3-й группы) до 227,24 руб. (у инвалидов 1-й группы, детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья).

В Минтруда напомнили, что социальная пенсия назначается женщинам старше 60 лет, мужчинам старше 65 лет, не имеющим права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой взносов.

— Численность таких пенсионеров 3,6 тыс. человек (всего 5 процентов от общего числа получателей социальной пенсии, или 0,14 процента от общей численности пенсионеров). Многие из тех, кто сегодня получает данную пенсию, не отработали в течение трудоактивного периода даже 5 лет, — заявил Валерий Ковальков в июне этого года.

 
 
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В Беларуси растет число тех, кто получает социальные пенсии. Эти деньги выплачиваются тем, кому отказано в назначении трудовой пенсии из-за нехватки страхового...
 
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