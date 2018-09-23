Случчане прожили две недели в Израиле, потратив всего 20$ на каждого

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Трое беларусов прожили две недели в одной из самых дорогих стран мира, потратив примерно по 20 евро.

Житель Барановичей Юрий Дрозд, случчане Алина Нагорная и Вадим Романов говорят, что в Израиле питались «лучше, чем дома», хотя вся еда доставалась им абсолютно бесплатно. Это стало возможным благодаря фриганству, всемирному движению, созданному в противовес культуре потребления, пишет GreenBelarus.

Один из троих путешественников Юрий Дрозд рассказал Зелёному порталу о том, как с друзьями пришел к этому движению, почему после возвращения не мог смотреть на газировку и выпечку, и сколько времени нужно было для того, чтобы обеспечить себе плотный ужин.

«Не знали, что все дорого»

«О том, что нам там придется фриганить в Израиле, поначалу не думали. Мы купили дешевые авиабилеты по акции. Не знали, что там все дорого, - рассказывает Юрий. - Потом Вадим пообщался со своим приятелем, который там бывал много раз. И приятель сказал, что в Израиле хорошо развито фриганство: можно есть еду, которую оставляют возле больших мусорных баков за магазинами, а еще в конце рабочего дня брать продукты на рынках».





Ребята ухватились за эту идею. Хотя сразу им было сложно поверить, что находок хватит, чтобы ими полноценно питаться.

«В нашей компании нет брезгливых людей. Поэтому все трое позитивно отнеслись к этой идее. В итоге в Израиле на еду деньги мы практически не тратили. Я потратил 30 долларов за всю поездку, примерно столько же потратили и Вадим с Алиной. Деньги ушли на билет на поезд, пару бутылочек пива, вермишель быстрого приготовления и фалафель».

«На улице можно найти свежую нетронутую еду»

Буквально через несколько часов после того, как ребята прилетели в Израиль, они нашли на улице целый пакет местных булочек.

«Это был первый наш ништяк. Мы просто ликовали. Через неделю, общаясь с эмигрантом из Бобруйска, узнали, что по религиозным причинам хлебобулочные изделия, которым больше суток, у них не принято есть, поэтому их оставляют на улице».





Утром первого дня беларусские путешественники пошли гулять, купили вермишель быстрого приготовления, перекусили и поняли, что в Израиле, и правда, все невероятно дорого.

«Для нас это просто нереальные суммы были. Потому решили, что днем пройдемся по городу в сторону рынка, а к вечеру, после того, как он закроется, будем искать фрукты и овощи, - рассказывает Юрий. - По пути мы жадно и любознательно смотрели на все вокруг, и вольно-невольно начали находить еду, которая просто лежит на дороге. Например, это была целая пачка картошки фри, упакованная в специальный картонный конверт. Может быть, из нее одну-две штучки достали. Она лежала у подножья памятника на бордюре. Мы на троих ее съели, для нас это был символический знак. Конечно, одной пачкой мы особенно не наелись, но поняли, что на улице можно найти свежую и нетронутую еду, это удивляло».

Леденцы на палочке, папайя, клубника и бананы

На второй день ребята нашли на рынке целую гору леденцов на палочке.

«Их выбросили на наших глазах, потому что они были в чем-то липком. Мы взяли себе достаточно много, и потом всех угощали по пути, - вспоминает путешественник. - Там же нашли целую кучу помидоров, мандаринов, папайя даже была, целая куча зелени и брокколи. Этого мега-пакета фруктов и овощей нам хватило на два дня».

Тогда же друзьям попался контейнер клубники и около 50 бананов.





«Бананы были с небольшими трещинами, либо с «чернинкой». Нас это удивило, потому что у нас в магазинах продают бананы, которые выглядят гораздо хуже. Но, поскольку Израиль страна с очень высоким уровнем благополучия, и требования к качеству еды у них очень высоки, чуть-чуть почерневшие бананы у них не являются качественным продуктом, поэтому их выбрасывают. Естественно, мы взяли только десятую часть бананов, и этого хватило нам на два три дня. Их тоже раздавали их ребятам, когда жили на пляже».

«Все находилось само собой»

«Мы просто гуляли по городу и находили все само собой. Был у нас один такой «закупочный» день, или «находочный» – это день перед шабатом. Все магазины перед шабатом закрываются и выбрасывают максимально много некачественной, по их мнению, еды. Хотя для нас все это было качественное. Нам одного похода хватало на три-четыре дня».

Ребята узнали, где в Айлате находится самый крупный и дешевый супермаркет. И просто прогуливались возле мусорок.





«Я говорю мусорок, хотя все местные, которые зависают в Израиле по нескольку месяцев, называют их «дамстер». Говорят: «Возле дамстера нашли». Дамстер – это большие железные контейнеры, которые мусоровоз загружает в кузов. Поэтому фриганство имеет второе название – дамстредайвинг», - поясняет Юрий.

«Чувства голода не было никогда»

За две недели Юрий, Алина и Вадим побывали в Тель-Авиве, Айлате и Иерусалиме. Чаще всего они жили в палатке на пляжах, а за едой ездили в город автостопом раз в три-четыре дня. Все остальное время купались, загорали, знакомились с людьми и тусовались.

«Еду было находить не сложно, потому что ее было много везде. Уже к последнему дню от хлебобулочных изделий тошнило, потому что они были повсюду. И напитков много было: по полбутылки, по целой бутылке находили. Израильтяне, видимо, купят бутылку, сделают пять глоточков, и оставят ее. Нам ничего не мешало брать ее и допивать. Мы уже даже перепили этих напитков и булочками объелись».

Кроме еды на улицах израильских городов можно было найти и одежду.

«Алина нашла себе майку, две пары джинсов, вся одежда была в идеальном состоянии, - рассказывает Юрий. - Мы там объедались, ели даже больше, чем нужно. Вадим говорил, что он здесь в Беларуси не питался так, как там. Чувства голода у нас никогда не было».

Из найденных продуктов ребята часто варили супчики, овощи тушили, жарили.

«Находили и мангал, и угли. Приезжаем как-то вечером на пляж, там громкая компания местных людей отдыхает. Вот они уже собираются уезжать, и оставляют абсолютно новый мангал, пол пачки углей и уезжают. Им абсолютно нет смысла с их уровнем заработка забирать с собой мангал. Им проще его оставить на пляже, а в следующий раз купить новый. И это прослеживалось постоянно. На пляже эти мангалы оставляли специально возле мусорных контейнеров, чтобы нуждающиеся могли себе их забрать».

«Можно жить годами»

«Если ничего не изменится, с нулем денег в Израиле можно жить годами. Потому что климат там позволяет жить в палатке. Передвигаться можно автостопом, потому что там он очень хороший. И в плане еды можно питаться за счет уличных прогулок», - уверен Юрий.

Парень говорит, что такой опыт фриганства в путешествии был полезен как минимум потому, что стал «знакомством с миром и тем, как он устроен».

«Для нас все эти находки носили позитивный характер, но для мира в целом это не очень хорошо. Потому что все эти «выбрасывания» не очень хорошо влияют на окружающую среду. Ресурсы тратятся на производство товаров, которые люди выбрасывают, по сути, без видимых причин, - говорит Юрий. - Мне грустно и печально, что люди так относятся к еде и к ресурсам планеты».