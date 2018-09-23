В Беларуси стало меньше пострадавших от рук преступников

Все под контролем. Александр Лукашенко и глава МВД Беларуси Игорь Шуневич обсудили борьбу с преступностью в стране, сообщает телеканал «МИР 24».

«Расскажите, что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью и самое главное – вопросы, на которые мы обращали внимание: в квартирах, домах, семьях, селах. Вы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями, вопросы противодействия коррупции», – обратился к министру президент.



«Самый главным результатом считаю обеспечение снижение числа лиц, потерпевших от преступлений – минус 3%, а также погибших – почти минус 4%», – доложил Шуневич.