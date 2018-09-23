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В Беларуси стало меньше пострадавших от рук преступников
24.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Все под контролем. Александр Лукашенко и глава МВД Беларуси Игорь Шуневич обсудили борьбу с преступностью в стране, сообщает телеканал «МИР 24».
«Расскажите, что происходит в динамике по основным направлениям борьбы с преступностью и самое главное – вопросы, на которые мы обращали внимание: в квартирах, домах, семьях, селах. Вы готовы доложить о некоторых направлениях борьбы с экономическими преступлениями, вопросы противодействия коррупции», – обратился к министру президент.
Глава МВД отметил, что миграционная ситуация не вызывает серьезных опасений. Сейчас министерство собирается упростить административные процедуры пребывания иностранцев в Беларуси, а также ужесточить наказание для нетрезвых водителей. У министра – жесткая позиция: пьяный за рулем – потенциальный убийца.
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Президент Лукашенко обсудил результаты борьбы с преступностью с главой МВД.
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