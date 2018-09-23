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Дарья Домрачева стала каратисткой

24.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Сменила винтовку на кимоно. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала каратисткой, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович. Дарья приняла участие в мастер-классе, который организовали в поддержку Вторых Европейских игр. Эти соревнования Беларусь примет в следующем году.

Дарья Домрачева на ковре чувствует себя так же уверенно, как на лыжне. Хорошего настроения не испортили даже падения во время упражнений. Четырехкратная олимпийская чемпионка еще раз доказала: главное – уметь подняться.

«Этот принцип имеет отношение не только к карате. Мне кажется, в любой деятельности главное – быть в ладу с собой и понимать, куда ты идешь, для чего ты идешь и что именно тебе для этого нужно», – отметила Дарья Домрачева.

Карате включено в программу Вторых Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. В честь мультиспортивного форума и провели эту необычную тренировку. Поддержать знаменитую спортсменку пришли известные соотечественники.

«Люди, которые профессионально занимаются каким-то видом спорта, могут переключаться на другой вид спорта, «схватить» его. В Дарье я это увидел. Я сам сегодня учился у нее тому, как можно обучаться», – поделился семикратный чемпион Республики Беларусь по карате Андрей Гриневич. 

Соблюдать дистанцию, удерживать равновесие и твердо стоять на ногах, кто бы тебя ни толкал: правила карате на первый взгляд просты. Но без философии в нем не обойтись: хочешь победить соперника – сначала победи себя.

«Получилась очень крутая тренировка, были забавные, неожиданные упражнения. Я не думал, что профессиональные каратисты выполняют именно их. По калориям 20 минут занятий карате – примерно как сольный концерт», – говорит певец Тео.

Фотосессия заняла едва ли не больше времени, чем сама тренировка. Неудивительно – когда еще можно будет увидеть Дарью Домрачеву в кимоно? 

Перед Вторыми Европейскими играми пройдет еще несколько тренировок с участием известных спортсменов. Все дисциплины включены в программу соревнований.




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В ходе мастер-класса в поддержку Вторых Европейских игр четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону еще раз доказала: главное – уметь подняться.
 
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