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Лукашенко призвал закрыть белорусско-украинскую границу для бандитов

24.09.2018 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко призвал закрыть белорусско-украинскую границу для бандитов
Фото из открытых источников

24 сентября Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси обсуждается вопрос об увеличении численности пограничников. При этом президент добавил, что бездумного повышения численности быть не должно, главное – эффективность функционирования войск.

Лукашенко призвал закрыть белорусско-украинскую границу для бандитов 57-летний гражданин Беларуси с ножом пытался попасть из Украины на родину

Кроме того, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в последнее время много проблем зафиксировано на границе с Украиной. В частности, по словам главы государства, из соседней страны сегодня нелегально переправляется много оружия.

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – цитирует главу государства представители его пресс-службы.

Александр Лукашенко рассказал о том, что министр внутренних дел Игорь Шуневич докладывал ему о задержании человека, у которого был целый арсенал оружия.

«Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли», – констатировал президент.

Глава государства резюмировал, что необходимо продумать вопрос об увеличении численности пограничников. Но не отправлять на границу с Украиной тысячи служащих, а по одному человеку туда, где это необходимо.

 
 
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Об этом шла речь 24 сентября во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и председателем...
 
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