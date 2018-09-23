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«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

24.09.2018 18:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Акробатика и бадминтон, бокс и гребля – всего 15 видов! Именно столько заявлено на вторых Европейских играх. Футбольного фристайла пока среди них нет.

Однако направление уже сегодня обгоняет время.

Мировые фанаты бьются об заклад: самый титулованный фристайлер в мире – Криштиану Роналду. «В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки
Любителям популярной игры невдомёк, что в белорусской столице есть ребята, которые дадут фору обладателю «Золотого мяча»!

Прародитель отечественного футбольного фристайла – Кирилл Былинский лишь скромно улыбается. Хотя именно молодой

энтузиаст буквально «протащил» экзотический вид спорта в Синеокую.

Кирилл Былинский, председатель РМСОО «Белорусская федерация футбольного фристайла»:
Всегда любил футбол, всегда любил с мячом обращаться.

Любил финтить на поле, не любил отдавать пас.

И, получается, просто парень принёс мне диск с записью такого человека, как Суфиан Тузани. Он считается прародителем футбольного фристайла. И сказал: раз ты такой танцор – вот тебе диск: приди домой, посмотри, как надо танцевать.

Кочуя из крыла в крыло подземного перехода одного из столичных торговых центров, молодой человек часами терпеливо оттачивал мастерство. Когда путь наших героев к мечте только начинался, в мире модный спорт вовсю гремел. Толчком к его развитию стало видео, снятое Суфианом Тузани.

В ролике демонстрировался самый популярный трюк – tatw.

«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Руслан Рыльков, чемпион мира Intermediate Battle 2017:
Буквально в десяти-пятнадцати минутах от моего дома есть прикольный такой парк дворовый. Там проходная зона такая. Я там тренировался, и меня там даже все знали.

«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Футбольный фристайл – спорт без границ.

Осилить трюк «Вокруг света», которым, в своё время, на поле козырял сам Марадона, может и стар, и млад. Условий всего два: бешеное желание и горящие глаза.«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Руслан Рыльков:
Ограничений нет. Могут заниматься все: любого пола, любого возраста – было бы только желание. Есть очень много в мире людей, которым и за тридцать, и за сорок – они начинают заниматься, и ничто им не мешает.

Кирилл Былинский:
Среди девочек это менее популярно. Но тоже

есть у нас девчонки, которые занимаются в школе.

По миру девчонки занимаются. Ну и, вообще, раньше считалось, что фристайлом нужно начинать заниматься в одиннадцать-двенадцать лет, то есть, достаточно так поздно, можно сказать. Сейчас вот по своему опыту, тренируя ребят, я вижу, что

можно уже и с шести лет заниматься.

«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Дело всей жизни спортсмен не забросил даже после свадьбы! Именно он продвинул создание «Белорусской федерации футбольного фристайла», открыл собственную школу, и теперь передаёт знания юным пытливым умам. На эти достижения тоже вдохновила жгучая страсть к мячу.

Кирилл Былинский:
Моё памятное место – это 37-ая школа возле моего дома. Я там всю жизнь занимаюсь. Такая ностальгия, можно сказать, в футбольном манеже тренироваться. Выгоняли оттуда. Потом в переходах тренировался.

Негде было тренироваться раньше.

Там -20 было зимой, допустим, даже доходило. Но я не сдавался всё равно.

Фристайл начинался с футбола и у титулованного мировыми судьями Руслана Рылькова.

Руслан Рыльков:
Я играл в футбол во дворе с ребятами и пробовал какие-то лёгкие трюки там делать. Мне это нравилось, и со временем начал как-то в это больше погружаться.

Футбол отходил на задний план.

«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки

Сидеть на старых наградах минские «звёзды» не собираются! Из года в год белорусы неустанно покоряют мировые вершины – и это лишь начало!

Кирилл Былинский:
Есть чемпионаты мира, есть чемпионаты Европы, чемпионаты континентов различных есть. Один человек из Гомеля – Владислав Костюченко – шестой раз подряд ездил на чемпионат мира.

И с каждым разом мы проходим всё дальше и дальше в сетке.

То есть, уже нет такого, что с открытым ртом, как я говорю, вау на людей, которые в Топ-16, которые такие самые «звёзды» скилловые, как говорится. Уже верим в то, что ещё год-два, и в такой дисциплине, как баттлы, мы уже сможем их догнать, попасть в Топ-16.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Акробатика и бадминтон, бокс и гребля – всего 15 видов! Именно столько заявлено на вторых Европейских играх. Футбольного фристайла пока среди них...
 
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