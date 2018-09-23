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«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки
Новости Беларуси. Акробатика и бадминтон, бокс и гребля – всего 15 видов! Именно столько заявлено на вторых Европейских играх. Футбольного фристайла пока среди них нет.
Мировые фанаты бьются об заклад: самый титулованный фристайлер в мире – Криштиану Роналду.
Прародитель отечественного футбольного фристайла – Кирилл Былинский лишь скромно улыбается. Хотя именно молодой
Кирилл Былинский, председатель РМСОО «Белорусская федерация футбольного фристайла»:
И, получается, просто парень принёс мне диск с записью такого человека, как Суфиан Тузани. Он считается прародителем футбольного фристайла. И сказал: раз ты такой танцор – вот тебе диск: приди домой, посмотри, как надо танцевать.
Кочуя из крыла в крыло подземного перехода одного из столичных торговых центров, молодой человек часами терпеливо оттачивал мастерство. Когда путь наших героев к мечте только начинался, в мире модный спорт вовсю гремел. Толчком к его развитию стало видео, снятое Суфианом Тузани.
Осилить трюк «Вокруг света», которым, в своё время, на поле козырял сам Марадона, может и стар, и млад. Условий всего два: бешеное желание и горящие глаза.
Кирилл Былинский:
По миру девчонки занимаются. Ну и, вообще, раньше считалось, что фристайлом нужно начинать заниматься в одиннадцать-двенадцать лет, то есть, достаточно так поздно, можно сказать. Сейчас вот по своему опыту, тренируя ребят, я вижу, что
Кирилл Былинский:
Там -20 было зимой, допустим, даже доходило. Но я не сдавался всё равно.
Фристайл начинался с футбола и у титулованного мировыми судьями Руслана Рылькова.
Руслан Рыльков:
Кирилл Былинский:
То есть, уже нет такого, что с открытым ртом, как я говорю, вау на людей, которые в Топ-16, которые такие самые «звёзды» скилловые, как говорится. Уже верим в то, что ещё год-два, и в такой дисциплине, как баттлы, мы уже сможем их догнать, попасть в Топ-16.
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«В переходах тренировался. Там -20 было зимой». Белорусы рассказывают о футбольном фристайле и показывают трюки
Новости Беларуси. Акробатика и бадминтон, бокс и гребля – всего 15 видов! Именно столько заявлено на вторых Европейских играх. Футбольного фристайла пока среди них...
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