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«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству
Как белорусы выступили на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции, рассказали в программе
Вероника Квятковская, креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
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«Выходишь в поле и там стоит 60 болванок». Белорусы о мужских номинациях ЧМ по парикмахерскому искусству
Как белорусы выступили на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
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