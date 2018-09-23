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«Такая красота неносибельна в повседневной жизни». Показываем кадры с ЧМ по парикмахерскому искусству

24.09.2018 18:38 — Разное | СТВ  
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Как белорусы выступили на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Вероника Квятковская, креативный директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
Там, в основном, технические номинации. Там мастера вытворяют такую красоту, что, в принципе, она неносибельна в такой повседневной жизни. Это очень яркие тона, чтобы был виден акцент именно причёски, куда уходит локон. Это настолько сложная композиция выстраивается! Это потом из лидеров, которые выстраивают эти необыкновенные скульптуры, несут направление, скажем так, берётся какой-то элемент.

Роза на затылке, 60 болванок и неносибельная красота. Белорусы делятся впечатлениями от ЧМ по парикмахерскому искусству

«Такая красота неносибельна в повседневной жизни». Показываем кадры с ЧМ по парикмахерскому искусству

«Такая красота неносибельна в повседневной жизни». Показываем кадры с ЧМ по парикмахерскому искусству

 
 
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Как белорусы выступили на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
 
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