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«Экспериментировал на своей собаке». Белорус-мастер по Hair tattoo, завоеваший «бронзу» на ЧМ
Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo.
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Михаил Курбатов, тренер национальной сборной Беларуси по парикмахерскому искусству:
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Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo. Гости программы «Утро. Студия...
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