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Цветущая роза на затылке. Белорус завоевал «бронзу» на чемпионате мира по парикмахерскому искусству
Гости программы
Белорус Михаил Курбатов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парикмахерскому искусству во Франции в номинации Hair tattoo.
Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси – Константин Войтеховский, тренер...
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