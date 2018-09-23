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Рост цен на нефть отразится на ценах на топливо в Беларуси

24.09.2018 18:19 — Разное | Myfin  
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Рост цен на нефть отразится на ценах на топливо в Беларуси
фото: Myfin.by

24 сентября к середине дня (на 14:09) стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,19% и достигла 79,94 доллара за баррель. Затем цена перешла черту в 80 долларов и побила рекорд последних четырех лет.

Так, ноябрьский фьючерс на поставку нефти Brent торговался по 80,60 доллара за баррель. Последний раз такая цена нефти была в ноябре 2014 года.

Крупные нефтедобывающие компании и эксперты прогнозируют рост стоимости до 100 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Цена на нефть может пойти и дальше, отмечают некоторые эксперты.

На рост стоимости нефти влияют ожидаемые санкции США в отношении Ирана в начале ноября. Они могут вызвать дефицит нефти. В последнем квартале года нефтяной рынок может «не досчитаться» 2 млн баррелей ежедневно.

Агентство Рейтер привело прогноз аналитика по сырьевым товарам банка Emirates NBD Эдварда Белла. По его словам, ожидается, что страны ОПЕК, имеющие потенциал для увеличения добычи во главе с Саудовской Аравией, нарастят ее, но не полностью компенсируют падение поставок из Ирана.

Подорожание нефти может ускорить рост цен на бензин в Беларуси

Рост мировых цен на нефть повлияет и на цены на топливо в Беларуси, и оно может подорожать.

 
 
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Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов
 
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