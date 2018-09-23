Японская авиакомпания намерена усыпить пассажиров во время полета

The Sun . Об этом сообщает





Новая программа будет функционировать на базе искусственного интеллекта. Созданием приложения займется организация NeuroSpace.





Согласно концепции, легкому засыпанию будут способствовать определенные последовательности звуков и изображений воспроизводимые в приложении, так называемые эпизоды). Будут созданы и подборки, призванные помочь расслабиться и справиться с чувством тревоги.





Создатели заверяют, что приложение улучшит и качество сна.