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Японская авиакомпания намерена усыпить пассажиров во время полета
Японская авиакомпания занялась созданием приложения, которое поможет пассажирам легко заснуть в полете.
Об этом сообщает
Новая программа будет функционировать на базе искусственного интеллекта. Созданием приложения займется организация NeuroSpace.
Согласно концепции, легкому засыпанию будут способствовать определенные последовательности звуков и изображений воспроизводимые в приложении, так называемые эпизоды). Будут созданы и подборки, призванные помочь расслабиться и справиться с чувством тревоги.
Создатели заверяют, что приложение улучшит и качество сна.
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Японская авиакомпания занялась созданием приложения, которое поможет пассажирам легко заснуть в полете.
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