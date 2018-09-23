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Фабрика "Полесье" объяснила, почему их игрушки запретили в Евросоюзе
На днях стало известно, что Евросоюз запретил продавать на своей территории две игрушки, сделанные в Беларуси. Конструктор-самолётик "Юный путешественник" и котёнок "Бимбасфера" признаны смертельно опасными для детей.
Фабрика "Полесье", на которой были изготовлены обе игрушки, в ответ на запрос Еврорадио объяснила, почему её продукция попала под запрет, передает
В Евросоюзе и в Беларуси для игрушек действуют разные стандарты безопасности
Первая часть ответа относится к игрушке "Бимбосфера — Котёнок".
"Требования ТРМС [технический регламент Таможенного союза. — Еврорадио] "О безопасности игрушек" 008/2011 (который действует на территории Республики Беларусь и других стран-участниц Таможенного союза) и Европейского стандарта качества EN71 разные для игрушки "Бимбосфера — Котёнок". Европейский стандарт качества EN71 регламентирует длину шнурка, и она должна составлять не более 22 см, а в ТРМС 008/2011 данное ограничение отсутствует. Потребители на рынке стран СНГ часто обращались к нам с вопросом: "Почему у игрушки такой короткий шнурок, что с ней невозможно играть? Вы экономите на шнурке?". Пожелания и отзывы потребителей были учтены, и для рынка СНГ, игрушка комплектовалась более длинным шнурком.
Несмотря на жёсткие нормы контроля, введённые на нашем предприятии, при отгрузке продукции в Европу в одну партию попало незначительное количество игрушек с длинным шнурком, которые не соответствовали требованиям Европейского стандарта качества. Данная партия была обнаружена и немедленно отозвана с рынка.
Сегодня для исключения подобной ситуации мы придерживаемся более строгого стандарта независимо от рынка реализации продукции".
По словам представителей фабрики, на европейский рынок попала "незначительная партия игрушек", которая сразу была отозвана.
Запрещённые Евросоюзом игрушки. Фото: ec.europa.eu
Существует конфликт мнений при оценке игрушки
В следующих абзацах представители "Полесья" объясняют, почему был запрещён конструктор-самолётик.
Игрушка "Конструктор "Юный путешественник" — самолёт" сертифицирована как продукция для детей от трёх лет. На игрушке есть соответствующая маркировка. Игрушка полностью соответствует требованиям, предъявляемым к игрушкам с возрастным ограничением от трёх лет (3+).
Наши коллеги из Европейских контролирующих органов сочли, что игрушка предназначена для детей возрастом от одного года, и при проверке игрушки ориентировались на требования, предъявляемые к игрушкам с возрастным ограничением до трёх лет (1-3). Очевидно, существует конфликт мнений при оценке игрушки, но это обычный повседневный вопрос, который будет решён".
На фабрике подчёркивают, что запрещённые в Евросоюзе игрушки не будут убираться с рынков стран СНГ, так как полностью соответствуют требованиям ТРМС "О безопасности игрушек" 008/2011, действующего на территории Республики Беларусь и других стран-участниц Таможенного союза.
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На днях стало известно, что Евросоюз запретил продавать на своей территории две игрушки, сделанные в Беларуси. Конструктор-самолётик "Юный путешественник" и...
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