Фабрика "Полесье", на которой были изготовлены обе игрушки, в ответ на запрос Еврорадио объяснила, почему её продукция попала под запрет, передает

В Евросоюзе и в Беларуси для игрушек действуют разные стандарты безопасности

Первая часть ответа относится к игрушке "Бимбосфера — Котёнок".

"Требования ТРМС [технический регламент Таможенного союза. — Еврорадио] "О безопасности игрушек" 008/2011 (который действует на территории Республики Беларусь и других стран-участниц Таможенного союза) и Европейского стандарта качества EN71 разные для игрушки "Бимбосфера — Котёнок". Европейский стандарт качества EN71 регламентирует длину шнурка, и она должна составлять не более 22 см, а в ТРМС 008/2011 данное ограничение отсутствует. Потребители на рынке стран СНГ часто обращались к нам с вопросом: "Почему у игрушки такой короткий шнурок, что с ней невозможно играть? Вы экономите на шнурке?". Пожелания и отзывы потребителей были учтены, и для рынка СНГ, игрушка комплектовалась более длинным шнурком.





Несмотря на жёсткие нормы контроля, введённые на нашем предприятии, при отгрузке продукции в Европу в одну партию попало незначительное количество игрушек с длинным шнурком, которые не соответствовали требованиям Европейского стандарта качества. Данная партия была обнаружена и немедленно отозвана с рынка.





Сегодня для исключения подобной ситуации мы придерживаемся более строгого стандарта независимо от рынка реализации продукции".





По словам представителей фабрики, на европейский рынок попала "незначительная партия игрушек", которая сразу была отозвана.