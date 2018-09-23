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В его руках была вся власть. Авторитарный президент Мальдив неожиданно потерпел крах на выборах

24.09.2018 19:05 — Разное | Партизан  
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В воскресенье, 23 сентября на Мальдивах состоялись президентские выборы, итог которых стал сюрпризом для мировой общественности.

В его руках была вся власть. Авторитарный президент Мальдив неожиданно потерпел крах на выборах
Действующий президент Абдулла Ямин уже признал свое поражение
Действующий президент Мальдив Абдулла Ямин, который правил страной с 2013 года и с тех пор приобрел славу авторитарного лидера, проиграл главное кресло страны своему оппоненту Ибрагиму Мохамеду Солиху. При рекордно высокой явке Солиха поддержали 58,3% жителей Мальдив.

НВ рассказывает о том, почему это событие попало в ленты мировых СМИ и что известно о новом президенте островного рая.

Что произошло

Всеобщие президентские выборы – не самое обычное явление для Мальдив. Это государство в Индийском океане получило независимость от Британии и было провозглашено республикой в 1965 году, однако первые демократические выборы президента здесь прошли лишь в 2008-м. До того в течение 30 лет – шесть сроков подряд - Мальдивами единолично руководил избранный в парламенте президент Момун Абдул Гаюм.

Его кровный брат по отцу Абдулла Ямин возглавил страну в 2013 году, по результатам вторых в истории Мальдив прямых выборов главы государства. 23 сентября он пытался переизбраться на второй срок, однако потерпел поражение.

Об этом свидетельствует предварительные данные подсчета 97,5% голосов (окончательные итоги голосования будут обнародованы до конца недели). Согласно им оппонент Ямина, представитель Мальдивской демократической партии Ибрагим Мохамед Солих, выиграл гонку, набрав 58,3% (134,6 тыс. голосов избирателей), в то время как за действующего президента проголосовали 96,1 тыс. человек.

При этом явка была очень высокой и составила рекордные для страны 89,2%, сообщает агентство АР. Чтоб все желающие успели проголосовать, работу избирательных участков пришлось продлить на три часа.

После почти суток беспокойства в рядах оппозиции - относительно того, попытается ли Ямин удержать власть силой и отменить итоги голосования, - действующий президент признал свое поражение.

"Граждане Мальдив высказали свое мнение. И я принимаю этот результат", - заявил на следующий день после выборов Абдулла Ямин.

Чем был известен президент Ямин и почему его поражение стало неожиданным
За пять лет своего президентского срока 59-летний президент Абдулла Ямин сумел дать толчок экономическому развитию Мальдив, однако очистил политическое пространство страны от конкурентов и свободомыслия.

Была введена уголовная ответственность за "клевету", что международные наблюдатели признали давлением на свободу слова. Ключевые политические конкуренты Ямина оказались за решеткой или были вынуждены покинуть Мальдивы. Среди них – первый демократически избранный президент страны Мохаммед Нашид, один из лидеров Мальдивской демократической партии. В 2015 году его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме – по версии следствия, несколько лет назад он издал незаконный указ об аресте судьи.


Абдулла Ямин голосует на выборах 23 сентября /Фото ЕРА

Нашид покинул страну – сейчас он находится в Шри-Ланке – и потерял возможность участвовать в президентских выборах 2018 года, что планировал сделать.

Кроме того, в феврале 2018 года Абдулла Ямин объявил на Мальдивах режим чрезвычайного положения. Таким стал ответ президента на решение Верховного суда страны, который признал политически мотивированной серию арестов в стране и постановил освободить девятерых узников, осужденных несправедливо. Суд также постановил восстановить в правах 12 оппозиционных членов парламента и признал неконституционным процесс по делу экс-президента Нашида, обвиненного в терроризме.

Ямин отказался исполнять решение суда, приостановил действие конституции через введение режима ЧС и распорядился об аресте нескольких судей Верховного суда. Был уволен один из руководителей полиции, обещавший исполнить судебное решение, а также задержаны несколько мальдивских оппозиционных депутатов.


Мальдивского президента также неоднократно обвиняли в коррупции. По данным нескольких расследований, Ямин был прямо вовлечен в многомиллионные схемы, позволявшие девелоперам обходить публичные тендеры и напрямую приобретать либо получать под застройку острова и лагуны Мальдивского архипелага. Свежее исследование на эту тему обнародовал за несколько дней до президентских выборов Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

На этом фоне западные наблюдатели с тревогой ожидали президентских выборов на Мальдивах, опасаясь политического давления на их ход. ЕС не смог прислать наблюдателей в страну, отметив что власти островного государства не обеспечили базовых условий для  мониторинга. США пригрозили введением санкций, если выборы не будут свободными и справедливыми.

"Мало кто взялся бы предсказывать крах Ямина [на президентских выборах] с учетом его контроля над избирательной комиссией, Верховным судом и государственным телевидением", - пишет британская The Guardian.

"Никто не думал, что Ямин так проиграет. В его руках была вся власть – ему подчинялись суды, полиция, силы безопасности. Казалось, он может вмешаться в выборы в самый последний момент и победит так или иначе", - рассказал агентству АР 39 -летний житель Мальдив Ахамед Файязал, собственник IT-бизнеса.

Что известно о победителе выборов
Неожиданный триумфатор выборов – 54-летний Ибрагим Мохамед Солих – вступит в должность 17 ноября 2018 года. Он стал кандидатом в президенты от Мальдивской демократической партии после того, как был осужден и выехал из страны лидер этой политсилы, экс-президент Нашид.

Солих уже заявил о своей победе, назвав итоги выборов "моментом счастья, надежды и истории".


Ибрагим Мохамед Солих / Фото ЕРА

"Для многих из нас это было трудное путешествие, порой ведущее в тюремные камеры или в изгнание. Это было путешествие, завершившееся у избирательных урн. Я обязан поблагодарить всех тех людей, которые боролись ради этой цели", - подчеркнул Солих в своей речи.

После обнародования предварительных итогов голосования его сторонники наводнили улицы Мале, мальдивской столицы, "обнимая друг друга и размахивая флагами Мальдив", сообщает агентство АР.

"Солих проводил кампанию "от дома к дому", обещая защищать права человека и верховенство закона – посыл, который нашел отклик среди избирателей, наблюдавших признаки того, как Мальдивы соскальзывают обратно к авторитарной форме правления", - резюмирует АР.

Солих – один из ближайших друзей и соратников обвиненного в терроризме экс-президента Нашида, который оставил власть под давлением общественных протестов в 2012 году. Солих стоял у истоков Мальдивской демократической партии, является ее текущим лидером и  руководит парламентской группой этой политсилы с 2009 года. Кроме того, с марта 2017 года он возглавил объединенную оппозиционную коалицию в парламенте Мальдив и фактически стал ее единым кандидатом в президенты.

Солих является также одним из наиболее последовательных сторонников демократических преобразований на Мальдивах. В 2003 году политик входил в число депутатов мальдивского Меджлиса, которые пытались создать первую независимую партию в государстве (тогда им было отказано).

Он также был одним из авторов новой конституции страны, разработанной и ратифицированной летом 2008 года. Именно на ее основе осенью того же года в стране прошли первые демократические выборы президента, победителем которых стал Нашид.

 
 
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В воскресенье, 23 сентября на Мальдивах состоялись президентские выборы, итог которых стал сюрпризом для мировой общественности.
 
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