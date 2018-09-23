Лукашенко в октябре приедет в Гродно

В свой прошлый визит Александр Лукашенко поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства и предложил подумать над тем, стоит ли создавать второй такой завод в Гродно.

Президент также ознакомился с ходом строительства трассы Минск-Гродно, обсудил трудоустройство безработных, поинтересовался уровнем зарплат и рядом других вопросов,