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Лукашенко в октябре приедет в Гродно
Сайту Гродно
В свой прошлый визит Александр Лукашенко поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства и предложил подумать над тем, стоит ли создавать второй такой завод в Гродно.
Президент также ознакомился с ходом строительства трассы Минск-Гродно, обсудил трудоустройство безработных, поинтересовался уровнем зарплат и рядом других вопросов,
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Сайту Гродно 015.BY стало известно сразу из нескольких проверенных источников, что в Гродно приедет белорусский президент. Визит запланирован на 5 октября. Точная...
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