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Лукашенко в октябре приедет в Гродно

24.09.2018 18:54 — Разное | Партизан  
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Сайту Гродно 015.BY стало известно сразу из нескольких проверенных источников, что в Гродно приедет белорусский президент. Визит запланирован на 5 октября. Точная цель визита главы государства пока неизвестна.

В свой прошлый визит Александр Лукашенко поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства и предложил подумать над тем, стоит ли создавать второй такой завод в Гродно.

Президент также ознакомился с ходом строительства трассы Минск-Гродно, обсудил трудоустройство безработных, поинтересовался уровнем зарплат и рядом других вопросов,

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сайту Гродно 015.BY стало известно сразу из нескольких проверенных источников, что в Гродно приедет белорусский президент. Визит запланирован на 5 октября. Точная...
 
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