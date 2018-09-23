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Двух ягодниц с ребенком из Витебского района искали в лесах Псковской области

24.09.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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Двух ягодниц с ребенком из Витебского района искали в лесах Псковской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

О заблудившихся ягодницах в милицию в 21.30 22 сентября сообщила их мать. По словам женщины, еще утром две дочери 1986 и 1990 года рождения, с одной из которых была 12-летняя девочка (дочка), уехали со знакомым за клюквой в болотистые места Псковской области России, где уже ранее бывали. По договоренности из леса они должны были выйти в 17.00. Однако ни в назначенное время, ни несколькими часами позже женщины не появились. На телефон не отвечали. По тревоге были подняты сотрудники Витебского РОВД, проинформированы сотрудники приграничного пункта полиции по Усвятскому району МО МВД Невельский. К поиску подключились также российские спасатели. Всю ночь в предполагаемом районе нахождения потерявшихся подавались звуковые и световые сигналы, велись поиски. 

"Утром около 7.00 женщинам удалось выйти на связь. Благодаря этому был определен точный квадрат их нахождения, куда оперативно выбыли наши сотрудники. Нашли заблудившихся с полными ведрами клюквы в районе деревни Шлыки Витебского района", - отметила Ольга Шкуратова.

 
 
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Двух ягодниц с ребенком из Витебского района искали в лесах Псковской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского...
 
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