Как за последние десятилетия изменилось само понятие «театр»?

Марина Давыдова – театральный критик, театровед, театральный продюссер, кандидат искусствоведения. Она является автором монографий «Конец театральной эпохе» (2005) и «Культура zero. Очерки русской жизни и европейской сцены» (2017), в которых представлен анализ истории театра последних 20 лет.

На протяжении долгого времени Марина Давыдова выступает в качестве театрального обозревателя старейшей российской газеты «Известия», главного редактора журнала «Театр.», арт-директора фестиваля NET в Москве, колумниста портала Colta.ru. В 2016 году выступила программным директором Wiener Festwochen в Австрии и сейчас является консультантом фестиваля.





Здесь же состоится презентация книги Марины Давыдовой «Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены» (2017), куда вошли статьи, очерки, литературные эссе и рецензии автора на спектакли ведущих режиссеров современного европейского театра (Кристофа Марталера, Яна Фабра, Константина Богомолова, Дмитрия Волкострелова, Кирилла Серебренникова и др.).





На презентации будет работать книжный магазин «ЛогвінаЎ», где можно будет купить эту книгу, а также номера журнала «Театр.».

Напомним, «Школа ТЕАРТа-2018» проходит при поддержке Института Адама Мицкевича в Варшаве. Партнеры проекта: Галерея современного искусства «Ў», Лаборатория социального театра и Европейский колледж либеральных искусств (ECLAB), Галерея «Арт-Беларусь», Культурный хаб «ОК16».





Также напомним, что 3 октября состоится встреча с белорусским драматургом Павлом Пряжко.

Творчество Павла Пряжко стало феноменом современной драматургии. Его тексты переведены на польский, немецкий, английский, французский и финский языки, а пьесы дважды номинировались на премию «Золотая маска» и ставились в знаменитых российский театрах «Практика», «Театр.doc» в Москве и «Театр post» в Санкт-Петербурге. На белорусской сцене работы драматурга ставились в рамках Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ-2013» («Сумны хакеіст»), а также на сцене Могилевского драматического театра («Хозяин кофейни») и Центра белорусской драматургии («Колхозники» по пьесе «Три дня в аду»). Павел Пряжко не боится экспериментировать с текстом, привлекая режиссеров, готовых искать новые сценические средства воплощения.





Концептуальное создание «безбарьерной» среды, возможности театра для создания пространства, в котором возникает уникальное сообщество, станут темами для обсуждения с актерами и создателями спектакля «Три сестры» Тимофея Кулябина, который будет показан 6 и 7 октября в рамках международной программы форума «ТЕАРТ».

Гостями «Школы ТЕАРТ-2018» станут ведущий драматург современной Польши Дорота Масловская, которую называют «автором бестселлеров, описывающих новую польскую реальность 2000-х», и художник из Германии Марк Ламмерт, лидер направления в современной сценографии, связанной с визуализацией природных явлений и созданием особой эко-стенографической среды спектакля. В рамках образовательной платформы «ТЕАРТа» их мероприятия пройдут 12 и 13 октября.





Ежегодно проводимая дискуссия о белорусском театре в этом году пройдет в формате «кухни», когда в процессе совместного приготовления еды эксперты и профессионалы театра порассуждают о том, а зачем театр? Какой театр в Беларуси сегодня необходим, для кого и главное – зачем? Мероприятие «Зачем – театр?» пройдет 14 октября в рестобаре «Буфет».









Билеты на встречу можно приобрести в кассах и на сайтах teart.by, bycard.by, smsbilet.by, kupalauski.by.



