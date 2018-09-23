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Водку в России начнут продавать только после достижения 20 лет
Правительство России, в частности вице-премьер Татьяна Голикова предлагает поднять возраст, начиная с которого можно будет покупать в магазинах спиртное.
Как передает
Такие меры, полагают в правительстве, помогут улучшить демографическую ситуацию в стране. Именно по причине алкоголизации, табакокурения, гибели в ДТП преждевременно гибнут миллионы россиян.
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Правительство России, в частности вице-премьер Татьяна Голикова предлагает поднять возраст, начиная с которого можно будет покупать в магазинах спиртное.
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