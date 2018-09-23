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Первый для Беларуси BMW i8 Roadster продан в Минске

24.09.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Электрородстер стоит 155 тысяч евро.
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Покупателем стал соучредитель крупной строительной компании. Родстер "пропишется" в столице - на нем будут ездить на работу и путешествовать. Благодаря выдвижной крыше кабриолет можно использовать и в морозную погоду.

BMW i8 Roadster стал доступен на белорусском рынке в середине сентября. Поставки организованы напрямую с завода в Лейпциге. Кабриолет с гибридным приводом расширил доступную в Беларуси линейку баварских электромобилей, которая до этого была представлена только хэтчбеком BMW i3.

Родстер оборудован двумя моторами - бензиновым на 231 л.с. и 143-сильным электродвигателем. Вместе они развивают 374 "лошади". Автомобиль покоряет первую "сотню" за 4,6 секунды, а максимальную скорость сдерживает электроника - не более 250 км/ч.

Кабриолет оснащен мягкой крышей, которая раскладывается за 16 секунд. В салоне предусмотрено два места со спортивными сиденьями, а карбоновые двери открываются вверх. В базовый комплект вошли сенсорный дисплей и мультимедийный комплекс.

"По нашим данным, пока это единственный экземпляр, который можно встретить на белорусских дорогах. Первый, но не последний - BMW i8 Roadster привлек внимание ценителей неординарных автомобилей. Для нас это также показатель перспективности автомобилей с электродвигателями и гибридными силовыми установками. Многие ищут новых ощущений от вождения, а электрокары как раз могут их обеспечить", - считают в автоцентре "Автоидея".


 
 
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Электрородстер стоит 155 тысяч евро.
 
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