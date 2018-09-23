Под Гродно может появится еще один пункт пропуска на белорусско-польской границе

О расширении возможностей белорусско-польской границы заговорили в прошлом году на первом заседании польско-белорусской комиссии по делам регионального сотрудничества. Впрочем, власти Подляского воеводства давно выступают с инициативой увеличения пунктов пропуска на границе с Беларусью, а также улучшения состояния приграничных дорог в сопредельных регионах. Поляки сами предложили построить новые пункты пропуска на дорогах Липщаны—Софиево (выезд из Гродно в направлении польского Августова) и Котерка—Высокое (направление на Семятичи). Новый погранпереход в Гродненском районе мог бы сократить расстояние до Августова примерно на 100 километров. Сейчас путешественникам приходится делать немалый крюк через Друскининкай или Сокулку.









Если кто-то думает, что все эти планы так и останутся на словах, то хочется попытаться их в этом разуверить. Еще пару лет назад через пункт пропуска «Лесная—Рудавка», расположенный в самой дальней точке Сопоцкинского сельсовета, границу пересекали пару десятков человек. Это были байдарочники, которые заранее договаривались с пограничниками на определенное время. Пешеходам и велосипедистам давали от ворот поворот. И вдруг все изменилось… Пункт пропуска стал водно-вело-пешеходным.





Только в этом году через него прошло, проехало и проплыло уже 2400 иностранцев. Благодаря этому в ближайших окрестностях развивается инфраструктура. Открываются агроусадьбы, реконструируются и строятся базы отдыха. Самый крупный и ожидаемый объект — дворцово-парковый комплекс Святск. А главная точка притяжения — Августовский канал. Он, в первую очередь, представляет интерес как объект экскурсионного посещения и использования его для активных видов отдыха и туризма. В прошлом году белорусскую сторону канала посетили 85 тысяч человек. На польской же стороне счет идет на миллионы. Почему бы нам не переманить от соседей на свою сторону хотя бы часть гостей?





Вице-маршалок Подлясского воеводства, председатель рабочей группы по развитию канала с польской стороны Богдан Дыюк отмечает:





— Мы несколько лет работаем в этом направлении. И то, что нам удалось сделать за это время, свидетельствует о нужности и важности того, что мы делаем. Уверен, наше сотрудничество, основанное на соседских отношениях, настолько показательно, что его в качестве примера могут использовать и другие регионы. Мы хотим презентовать обе стороны канала на самых разных выставках, в том числе и за пределами Польши. Потому что те гости, которые побывали у нас, рано или поздно придут к вам. Сам канал — это всего лишь 100 километров водного пути. А что на его берегах? Необходимо активизировать работу по открытию пункта пропуска «Софиево—Липщаны». Это будет очень важным шагом для развития туризма и укрепления добрососедских отношений.





Кому повезет больше





Соглашение о малом приграничном движении с Польшей должно было распространиться на жителей Гродно, Бреста , Волковыска, Скиделя, Жабинки и других городов и поселков. С белорусской стороны около миллиона человек смогли бы ездить в Польшу без визы. Жителям Гродненщины этот проект, в первую очередь, интересен из-за частых проблем в получении шенгенской визы: это по деньгам затратно и занимает уйму времени.





Не только белорусы хотят запуска малого приграничного движения. Жители Польши тоже активно выступают за его введение. По подсчетам польской стороны, белорусы ежегодно оставляют в Польше миллиард долларов. Обеспечить соседям беспрепятственный въезд на свою территорию — и сумма вырастет. По нашим подсчетам, белорусские туристы в Польше оставляют денег меньше — примерно 520 миллионов долларов в год. Но важно понимать, что в последнее время большое количество белорусов ездят в Польшу не только «на закупы». Многие открыли для себя польское гостеприимство, активно покупая экскурсионные туры. Востребованы и польские курорты.





Жители приграничных городов и деревень открыты для общения и поддерживают идею. Только некоторые относятся к проекту с долей предубеждения, полагая, что появятся такие проблемы, как контрабанда и еще большие очереди на пунктах погранперехода. Технические причины действительно важны, ведь белорусско-польская граница довольно протяженная — почти 400 километров.





Поступательное движение





Что же стопорит запуск приграничного движения с соседями? И что сегодня делается в этом направлении? Напомним, соглашения о малом приграничном движении населения с Латвией, Литвой и Польшей наша страна подписала еще в 2010 году. Пока действует только белорусско-латвийское соглашение, которое вступило в силу 1 февраля 2012 года. Две другие страны ждут от белорусской стороны уведомлений о завершении всех необходимых процедур. Почти три года назад говорилось о том, что все заработает после создания необходимой пограничной инфраструктуры.





Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз говорит о том, что в ближайшее время каких-либо значимых перемен в этом направлении ожидать не приходится:





— Увы, приграничная инфраструктура все еще не соответствует необходимым требованиям для введения малого приграничного движения Беларуси с Польшей и Литвой. Очень большое количество людей может быть вовлечено в этот процесс, а значит, следует ожидать значительного увеличения пассажиропотока. Посему это один из ключевых моментов, которые необходимо решить до того, как вступят в силу подписанные ранее соглашения о малом приграничном движении. К сожалению, несмотря на предпринимаемые усилия, инфраструктура пограничных пунктов сегодня не соответствует требованиям, которые необходимы для введения малого движения. Кроме того, нужно учитывать и факты неритмичности осуществления контроля в пунктах пропуска со стороны Польши и Литвы, что в значительной степени влияет на возникновение очередей на границе. Это вопрос, который также нужно решать. И его решение зависит от наших партнеров.