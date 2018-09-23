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Министр образования Башкирии допустила 2 ошибки в 3 предложениях
Гульназ Шафикова. Фото: proufu.ru
23 сентября министр образования Башкирии (Российская Федерация) Гульназ Шафикова опубликовала во «ВКонтакте» и инстаграме пост о своей поездке в Санкт-Петербург. В нем она сделала две орфографические ошибки, сообщает
«Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса „Учитель года — 2018“. Удачи всем», — написала чиновница. Она неправильно написала глагол «навевать» (то есть «вызывать какое-либо настроение») и неправильно выбрала окончание для слова «открытие».
На следующий день Шафикова исправила ошибки, после чего удалила пост. Затем она написала следующее сообщение, объяснив свои ошибки «экспериментом»:
«Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — „сшибки“ срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду».
В итоге министр образования Башкирии закрыла свой аккаунт в
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Ее объяснение весьма оригинально.
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