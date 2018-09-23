Министр образования Башкирии допустила 2 ошибки в 3 предложениях



Гульназ Шафикова. Фото: proufu.ru

«Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — „сшибки“ срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду».

23 сентября министр образования Башкирии (Российская Федерация)опубликовала во «ВКонтакте» и инстаграме пост о своей поездке в Санкт-Петербург. В нем она сделала две орфографические ошибки, сообщает— написала чиновница. Она неправильно написала глагол «навевать» (то есть «вызывать какое-либо настроение») и неправильно выбрала окончание для слова «открытие».На следующий день Шафикова исправила ошибки, после чего удалила пост. Затем она написала следующее сообщение, объяснив свои ошибки «экспериментом»:В итоге министр образования Башкирии закрыла свой аккаунт в