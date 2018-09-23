ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские СМИ: "После переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ"

24.09.2018 18:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Большинство крупных российских изданий акцентировали внимание на словах Лукашенко о «трудных переговорах»
Изучили публикации российских СМИ о встрече в Сочи.

Тема нефтяных доходов была центральной в ходе переговоров президента Путина и Лукашенко, прошедших в пятницу в Сочи, пишет «Коммерсантъ». В статье под красноречивым заголовком «Белоруссия и РФ делят доходы от нефти» напоминается о том, что в 2019-м года в России вступает в силу налоговый маневр, из-за чего «Беларусь, получающая российскую нефть и нефтепродукты беспошлинно, столкнется с проблемами».

— Во-первых, Минску было разрешено «перетаможивать» (то есть зачислять экспортные пошлины в свой бюджет) 6 млн тонн российской нефти, которая идет через Беларусь транзитом, но вместе с сокращением пошлин упадут и доходы Беларуси.[/i]

Издание подчеркивает, что суть договоренности в этом вопросе, о чем сообщала ранее пресс-служба Лукашенко, пока неизвестна. «Коммерсантъ» сообщает, что его собеседники с российской стороны переговоров выступают против выделения компенсации эффекта налогового маневра для белорусских НПЗ. Речь может идти о выделении новых госкредитов Минску или иной подобной «счетной помощи».

Суздальцев: «Беларусь всеми правдами и неправдами вытягивает кредиты из России»

Белорусско-российский саммит не решил все спорные вопросы, не принеся конкретных результатов. Руководство РФ настаивает на более глубокой интеграции двух стран, пишет Росбалт в статье «Сочи-2»: короткий поводок для Минска». Издание публикует кулуарную информацию, которая касается важнейших пунктов белорусско-российских взаимоотношений. Приведем несколько фрагментов.

— Неофициальные источники сообщили, что в Кремле возобладала позиция «хватит кормить неблагодарный Минск» и было решено, что отныне все российские экономические преференции белорусское руководство должно будет возмещать встречными шагами в политической сфере. Прежде всего — в том что касается белорусско-российской интеграции. (…)

Из неофициальных источников уже известно, что если по поставкам сырой нефти Москва еще готова договариваться с Минском, то вопрос о реэкспорте российских углеводородов закрыт ею раз и навсегда.

Как заявил ранее министр энергетики РФ Александр Новак, Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на 2019 год (индикативный баланс), прочие поставки будут запрещены. При этом белорусским предприятиям, желающим купить нефтепродукты в России, придется обосновывать свои потребности. (…)

Не менее важным в военном ведомстве Сергея Шойгу считают размещение в Беларуси полноценной российской военной базы, с авиацией, танками и пехотой. По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ — народу это будет подано как ответ на появление военной базы США «Форт Трамп» в соседней Польше. (…)

В любом случае, Россия сейчас демонстрирует, что собирается решить белорусский вопрос. Причем Владимир Путин может делать это спокойно, добиваясь политических уступок медленным наращиванием экономического давления. А вот у Александра Лукашенко времени не так много: очередные перевыборы уже через год, а пик выплат по иностранным кредитам — и вовсе через полгода.

Российские СМИ: "После переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ"

[i]Фото: kremlin.ru

Lenta.ru сделала акцент на словах главы Беларуси о рефинансировании долга в один миллиард долларов. Статья «Лукашенко начал просить у России еще один миллиард долларов» сопровождается характерной фотографией лидеров двух стран, на которой гость из Минска выглядит несколько заискивающе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух ягодниц с ребенком из Витебского района искали в лесах Псковской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика