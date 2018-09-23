

Большинство крупных российских изданий акцентировали внимание на словах Лукашенко о «трудных переговорах»

Суздальцев: «Беларусь всеми правдами и неправдами вытягивает кредиты из России»

Росбалт





[i]Фото: kremlin.ru

Lenta.ru

Тема нефтяных доходов была центральной в ходе переговоров президента Путина и Лукашенко, прошедших в пятницу в Сочи, пишет. В статье под красноречивым заголовком «Белоруссия и РФ делят доходы от нефти» напоминается о том, что в 2019-м года в России вступает в силу налоговый маневр, из-за чего «Беларусь, получающая российскую нефть и нефтепродукты беспошлинно, столкнется с проблемами».— Во-первых, Минску было разрешено «перетаможивать» (то есть зачислять экспортные пошлины в свой бюджет) 6 млн тонн российской нефти, которая идет через Беларусь транзитом, но вместе с сокращением пошлин упадут и доходы Беларуси.[/i]Издание подчеркивает, что суть договоренности в этом вопросе, о чем сообщала ранее пресс-служба Лукашенко, пока неизвестна. «Коммерсантъ» сообщает, что его собеседники с российской стороны переговоров выступают против выделения компенсации эффекта налогового маневра для белорусских НПЗ. Речь может идти о выделении новых госкредитов Минску или иной подобной