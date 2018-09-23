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Российские СМИ: "После переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ"
Большинство крупных российских изданий акцентировали внимание на словах Лукашенко о «трудных переговорах»
Тема нефтяных доходов была центральной в ходе переговоров президента Путина и Лукашенко, прошедших в пятницу в Сочи, пишет
— Во-первых, Минску было разрешено «перетаможивать» (то есть зачислять экспортные пошлины в свой бюджет) 6 млн тонн российской нефти, которая идет через Беларусь транзитом, но вместе с сокращением пошлин упадут и доходы Беларуси.[/i]
Издание подчеркивает, что суть договоренности в этом вопросе, о чем сообщала ранее пресс-служба Лукашенко, пока неизвестна. «Коммерсантъ» сообщает, что его собеседники с российской стороны переговоров выступают против выделения компенсации эффекта налогового маневра для белорусских НПЗ. Речь может идти о выделении новых госкредитов Минску или иной подобной «счетной помощи».
Белорусско-российский саммит не решил все спорные вопросы, не принеся конкретных результатов. Руководство РФ настаивает на более глубокой интеграции двух стран, пишет
— Неофициальные источники сообщили, что в Кремле возобладала позиция «хватит кормить неблагодарный Минск» и было решено, что отныне все российские экономические преференции белорусское руководство должно будет возмещать встречными шагами в политической сфере. Прежде всего — в том что касается белорусско-российской интеграции. (…)
Из неофициальных источников уже известно, что если по поставкам сырой нефти Москва еще готова договариваться с Минском, то вопрос о реэкспорте российских углеводородов закрыт ею раз и навсегда.
Как заявил ранее министр энергетики РФ Александр Новак, Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на 2019 год (индикативный баланс), прочие поставки будут запрещены. При этом белорусским предприятиям, желающим купить нефтепродукты в России, придется обосновывать свои потребности. (…)
Не менее важным в военном ведомстве Сергея Шойгу считают размещение в Беларуси полноценной российской военной базы, с авиацией, танками и пехотой. По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ — народу это будет подано как ответ на появление военной базы США «Форт Трамп» в соседней Польше. (…)
В любом случае, Россия сейчас демонстрирует, что собирается решить белорусский вопрос. Причем Владимир Путин может делать это спокойно, добиваясь политических уступок медленным наращиванием экономического давления. А вот у Александра Лукашенко времени не так много: очередные перевыборы уже через год, а пик выплат по иностранным кредитам — и вовсе через полгода.
[i]Фото: kremlin.ru
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Изучили публикации российских СМИ о встрече в Сочи.
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