

Фото: kurjer.info

Контекст

6 минут на зачитывание количества ударов

Кандидат в мастера спорта по армейскому рукопашному бою

Фото: onliner.by

Явку с повинной «писал под давлением»

В социально опасном положении

Трагический вечер. Версия Екатерины

Из прежних показаний матери

Минский областной суд начал выездное рассмотрение уголовного дела об убийстве двухлетней девочки в Слуцке, произошедшее 29 января этого года. Заседание проходит в помещении суда Слуцкого района.Обвиняемыми по делу проходят мать девочки и ее сожитель. Женщина обвиняется в оставлении в опасности (ч. 2 ст. 159 УК). Ей грозит ограничение свободы до двух лет. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух заведомо малолетних лиц и в убийстве заведомо малолетнего. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни.Слуцкая газетаведет онлайн-репортаж из зала суда. Предлагаем избранные моменты.В ночь с 29 на 30 января случчанка Екатерина вызвала домой «скорую». Медики оказывали помощь ее дочери — двухлетней девочке, которая находилась в тяжелом состоянии. На ее теле были следы побоев. Жизнь ребенка не удалось спасти.На теле девочки насчитали более ста синяков разной давности. Причиной смерти малышки, по предварительным данным, стали отек мозга, кровоизлияние в мозг, травматический шок. На момент задержания мать детей и ее мужчина были трезвые.Сожительбыл ранее судим за уклонение от уплаты алиментов и распространение порнографии.Мать погибшей девочки –– воспитывала еще четверых родных детей (две дочери и два сына) – 7-летнюю Эльвиру и 8-летнего Максима, 6-летнего Алексея и 5-летнюю Ирину.7 июня суд Слуцкого района лишил женщину родительских прав в отношении четверых детей. Они живут в приемной семье в детской деревне.Подозреваемого признали вменяемым. Он избил не только 2-летнюю девочку, нанеся ей 190 ударов, но и ее 5-летнего брата, ударив мальчика 50 раз.Также выяснилось, что мать детей имела возможность позвонить в соответствующие инстанции, но не сделала этого. Ей предъявили обвинение за оставление в опасности. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.Перед началом заседания выяснилось, что Екатерина и ее бывший сожитель Дмитрий, отец убитой девочки, поженились, чтобы вернуть детей, которых забрала приемная семья.Суд заслушал сведения об обвиняемых. Обвиняемый – образование – среднее специальное. Разведен, есть ребенок. Обвиняемая – замужем, образование среднее. Работает укладчиком на Слуцком хлебозаводе.Суд отказал адвокату обвиняемого в просьбе вести рассмотрение в закрытом режиме (в интересах несовершеннолетних детей Екатерины).В общей сложности прокурор шесть минут зачитывал перечисление нанесенных обвиняемым ударов детям сожительницы. Девочка получила 198 ударов, ее 5-летний брат – 58. По словам прокурора, обвиняемый не смог добить мальчика, потому что приехала «скорая».Избиения продолжались с 25 по 29 января. По версии следствия, таким образом обвиняемый реагировал на плач и громкие игры детей. Мать за это время не сообщила в органы опеки о неадекватном и жестоком поведении сожителя.Из допроса обвиняемого выяснилось, что он проходил армейскую службу в спецназе в Марьиной Горке. Является кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою.Максиму Чижику понятны обвинения. Он признал вину частично: мужчина не согласен в части, где его обвиняют в убийстве.Екатерина Жаврид признала вину полностью.Показания обвиняемого, данные во время следствия и озвученные в суде, рознятся. В суде он заявил, что не «лупил» детей. Мог только накричать и поставить в угол.Он не знает, откуда столько ударов на теле детей. Говорит: «Это просто превратить ребенка в мясо. Не мог трое суток заснуть. Чудилось вот это тело». Утверждает, что некоторые синяки на теле девочки появились в результате игр с другими детьми.Обвиняемый заявил, что явку с повинной писал под давлением. Кто на его давил, не говорит:В повинной написано, что Марина раздражала его больше всех. Потому что играла с ножницами, лезла к собаке. Мужчина бил ее ремнем, бил рукой по попе. Марина вела себя неадекватно, он был сильно раздражен. И сильно ее избил.За день до трагедии она включила газовую конфорку, воняло газом. Он стал со всей силы ее избивать, она ударилась об дверной косяк. Девочка умерла от полученных ударов. Ему стало страшно, что это его вина. Избивая Марину, никогда не желал ее убить.Из показаний Екатерины Жаврид. Всех своих детей она родила вне брака. Из-за буйного характера первого сожителя ее семья числилась в социально опасном положении — с момента рождения первого ребенка в 2010-м. Соседи регулярно вызывали милицию: «Нас периодически ставили и снимали с учета. Из-за побоев даже ставили на учет».В тот день Максим не пошел на работу. В обед девочка стала капризничать, есть не хотела, плакала. Максим «подлетел к Марине», которая сидела на руках у Кати, и ударил ребенка по голове рукой.Женщина говорит, что в тот день часто слышала плач Марины из комнаты, но при этом самих ударов она не видела. Она говорит, что «Чижик делал типа массаж Марине, типа, что спина болела». По ее словам, Чижика раздражало, что Марина плачет, капризничает.29 вечером Катя заметила, что с ребенком что-то не то. Она думала, что дочку тошнит из макарон, мало ли продукты не свежие. По словам Кати, вечером Марина стала синеть. Женщина попробовала вызвать «скорую», но не получилось со своего телефона. Врачей вызвал Максим Чижик. Медики приехали быстро – минут через десять.Екатерина говорит, что никогда у нее дети не были битые, «могла только по жопе ударить», но чтобы избивать, чтобы черные были, такого не было.Говорит, если бы что-то было, врачи, которые к ним постоянно приходили, что-то бы заметили и предприняли. Она не знает, откуда взяли 198 ударов. И утверждает, что их не наносила.Из предварительных показаний следует, что мать видела, как Чижик трясет Марину со всей силы, как он бил девочку по лицу, чтобы та не плакала, делал ей массаж – сильно мял спину.В показаниях женщины сказано, что Чижик постоянно бил детей.Он заставил Лешу (избитого сына Екатерины) приседать за то, что тот скинул Марину со стула, а потом нанес ребенку несколько ударов.Женщина боялась Чижика и опасалась, что органы опеки заберут детей, поэтому никуда и никому не сообщала о ситуации в семье.Она утверждает, что обычно наказывала детей тем, что забирала у них мобильник, ноутбук, не давала сладкого.