

Вероника Дидусенко

ТАСС

— написала исполнительный директор оргкомитета конкурсаВ официальном заявлении Киосе подчеркнула, что для оргкомитета ситуация стала неожиданной, потому что Вероника соответствовала всем критериям, которые они предъявляли для «Мисс Украина — 2018», назвав ДидусенкоТакже Киосе заверила, что решение о дисквалификации не обусловлено нетолерантным отношением к замужним женщинам, но продиктовано условиями конкурса и международными требованиями.Новое имя «Мисс Украина — 2018» будет объявлено во время телевизионной трансляции шоу — 30 сентября на канале «1+1».