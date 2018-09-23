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Скандал! Победительница конкурса "Мисс Украина — 2018" лишилась титула

24.09.2018 18:32 — Разное | UDF  
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Вероника Дидусенко
Победительница национального украинского конкурса красоты Вероника Дидусенко лишилась титула «Мисс Украина — 2018» спустя четыре дня после объявления результатов. Организаторам стало известно, что девушка ранее была замужем, а это противоречит условиями конкурса, рассказывает ТАСС.


«К большому сожалению, оргкомитет конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» принял решение дисквалифицировать «Мисс Украина — 2018» Веронику Дидусенко в связи с нарушением участницей условий договора и правил проведения Национального конкурса красоты «Мисс Украина», — написала исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе в Facebook.

В официальном заявлении Киосе подчеркнула, что для оргкомитета ситуация стала неожиданной, потому что Вероника соответствовала всем критериям, которые они предъявляли для «Мисс Украина — 2018», назвав Дидусенко «красивой умной девушкой с крутым благотворительным проектом». Также Киосе заверила, что решение о дисквалификации не обусловлено нетолерантным отношением к замужним женщинам, но продиктовано условиями конкурса и международными требованиями.


«Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, которая подтверждала, что она не была замужем и не имеет детей. В связи с чем жюри в том же составе переизберет «Мисс Украина — 2018».


Новое имя «Мисс Украина — 2018» будет объявлено во время телевизионной трансляции шоу — 30 сентября на канале «1+1».

 
 
Ссылка на источник 24
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Вероника Дидусенко лишилась титула спустя четыре дня после объявления результатов конкурса.
 
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