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С начала года в Беларуси отравились грибами 50 человек, в том числе и дети
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Как сообщается, по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 42 случая отравления грибами. На первом месте в этом списке Минск — тут зафиксировано 25 случаев отравления, в Гомельской области 6 случаев, в Брестской и Могилевской областях — по 5, в Витебской — один. Всего пострадало 50 человек, из них трое — дети от 3 до 6 лет.
Специалисты напоминают, что отравление может наступать не только от употребления ядовитых грибов, но и от так называемых условно-съедобных и съедобных грибов, если долго хранить их без обработки, а также не соблюдать правила приготовления.
Отравления грибами имеют характерные признаки: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов.
Медики советуют исключить грибы из рациона детей, не приобретать их на стихийных рынках, во время походов в лес собирать только знакомые экземпляры. А при появлении первых симптомов отравления грибами немедленно обращаться за медицинский помощью.
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От отравления грибами в республике с начала года пострадало 50 человек.
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