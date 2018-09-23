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С начала года в Беларуси отравились грибами 50 человек, в том числе и дети

24.09.2018 18:25 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
От отравления грибами в республике с начала года пострадало 50 человек. Трое из пострадавших — дети от 3 до 6 лет. Статистику озвучил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как сообщается, по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 42 случая отравления грибами. На первом месте в этом списке Минск — тут зафиксировано 25 случаев отравления, в Гомельской области 6 случаев, в Брестской и Могилевской областях — по 5, в Витебской — один. Всего пострадало 50 человек, из них трое — дети от 3 до 6 лет.

Специалисты напоминают, что отравление может наступать не только от употребления ядовитых грибов, но и от так называемых условно-съедобных и съедобных грибов, если долго хранить их без обработки, а также не соблюдать правила приготовления.

Отравления грибами имеют характерные признаки: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов.

Медики советуют исключить грибы из рациона детей, не приобретать их на стихийных рынках, во время походов в лес собирать только знакомые экземпляры. А при появлении первых симптомов отравления грибами немедленно обращаться за медицинский помощью.

 
Теги: Минск
 
 
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От отравления грибами в республике с начала года пострадало 50 человек.
 
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