

Леонид Заико. Фото: belgazeta.by

Белорусские власти продолжают делать ставку на большие, централизованные госпроекты. Методом научно-номенклатурного тыка они хотят найти те проекты и сектора экономики, которые дадут нам бурный рост, высокие зарплаты, экологический баланс и народное обожание власти. Президент решил вспомнить былое величие советского космоса и попытаться ухватиться за хвост этой потухшей кометы.Парой к этой теме решили сделать атомную энергетику. Мирный атом + космические ракеты/спутники = удвоение ВВП в долларовом выражении. Для превращения этой формулы в реальность белорусские власти рассчитывают на китайские кредиты и коммерческую благосклонность Поднебесной, а также всеохватывающую поддержку Кремля. Экономику страны от хронических болячек это не вылечит, а краткосрочные, тактические задачи власти решить вполне может.Об этом в интервьюзаявил руководитель аналитического центра «Стратегия»В СССР было две вещи, которыми гордились все, - хоккей и космос. С хоккеем в Беларуси все в порядке - Александр Григорьевич играет до сих пор. Что касается космоса. Есть такой феномен, как «безболезненный фантом», когда люди после ампутации конечности продолжают ее чувствовать, пытаются по привычке ухватиться за что-то рукой, которой уже нет, или встать на ампутированную ногу.Так и Беларусь хватается за космонавтику. В советское время наша страна создавала приборы для космической отрасли. Сейчас мы выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Это хорошо. Но развитие космической отрасли не надо рассматривать как национальную цель.Возможно, кому-то это не понравится, но скажу правду: на сегодняшний день никакой экономической эффективности от космоса быть не может. Навара с космоса не получить. Особенно в Беларуси.- По этому случаю вспомнился украинский анекдот. 1961г. «- Петро! - Га? - Москали в космос полетели! - Что, все?! - Нет, один - Гагарин. - Так чему же ты радуешься?» Вот бы всем белорусам сразу на Марс улететь.- Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.- Власть должна изменить свое отношение к науке. Ведь это очень тонкая материя. Беларуси достаточно 50-100 ученых, которые будут заниматься той же космонавтикой или атомной энергетикой. Главное - не мешать им работать, генерировать идеи, не требовать писать всевозможные отчеты. Для полноценной работы этим ученым достаточно $50-100 млн. Это будет самое выгодное вложение денег в белорусскую науку и экономику.- Не вижу здесь никакой проблемы. Возникнут сомнения по отдельным кандидатурам? Пригласим наших коллег из крупнейших вузов США, Великобритании и Германии, чтобы они помогли сделать правильный отбор.Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.Предложения и действия белорусских властей в отношениях с Китаем - провинциальный астрал. Мы не можем дать свободу своим науке и бизнесу, зато готовы предоставить наши недра и природные ископаемые жителям Поднебесной. Я убежден, что сегодня иностранные инвестиции для Беларуси - зло. Достаточно вести только плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами по пошиву модной европейской одежды. Наши власти думают, что китайцы глупее нас. На самом деле они хитрее нас.- Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.- Предложения и действия белорусских властей в отношениях с Китаем - провинциальный астрал. Мы не можем дать свободу своим науке и бизнесу, зато готовы предоставить наши недра и природные ископаемые жителям Поднебесной. Я убежден, что сегодня иностранные инвестиции для Беларуси - зло. Достаточно вести только плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами по пошиву модной европейской одежды. Наши власти думают, что китайцы глупее нас. На самом деле они хитрее нас.