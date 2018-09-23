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Фастфуды на Каменной горке, которые хотят снести, не намерены уезжать

24.09.2018 19:02 — Разное | KYKY  
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Мы писали о конфликте компании «Реви Тар Инвест» с Dana Holdings, из-за которого Мингорисполком обязал беларуского инвестора снести некоторые его здания возле станций метро «Каменная горка» и «Восток». Там работают KFC, Burger King и Texas Chicken. TUT.by узнал у владельцев бизнесов, что они будут делать.

Напомним, конфликт начался с того, что «Реви Тар Инвест» принадлежат точки общепита возле Dana Mall на станции метро «Восток». Это не понравилось Dana Holdings, беларуский инвестор отказывался сносить здания, а покупать их иностранный инвестор не хотел. В итоге конфликт вылился в то, что Мингорисполком в 2016 году признал недействительной регистрацию земельных участков, на которых находятся эти здания. Официальной причиной назвали ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешений на строительство 10-15 лет назад, которые выявил мониторинг КГК. «Реви Тар» пытался оспорить решение в суде, но проиграл. А в 2018 году Мингорисполком признал здания на «Каменной Горке» и «Востоке» самостроями и обязал застройщика снести их.

Сегодня, 24 сентября, появилась петиция против сноса объектов «Реви Тара» на «Востоке» и «Каменной Горке».

Реакция Texas Chicken

В компании «АЛС-ФастФуд», которая развивает Texas Chicken в Беларуси, говорят, что договор аренды на помещение возле «Каменной Горки» заключен на десять лет. Уходить с этой точки они намерены – их все устраивает. Также в компании сказали, что много денег потрачено на ремонт и внесен обеспечительный платеж. Если придется съезжать, то убытки составят до полумиллиона долларов. Поэтому Texas Chicken будет работать до того момента, пока им не придет предписание покинуть площади за пару дней до сноса.

Реакция Burger King

В компании «Бургер БК», которая развивает Burger King, тоже не собираются уезжать с точки на «Каменной Горке». Там говорят, что не будут досрочно расторгать договор аренды по своей инициативе. От «Реви Тара» же пока никакой информации по этому вопросу не поступало.

Реакция KFC

Компания «Бел Фуд Сервис», которая развивает KFC, сообщила, что пока что не комментирует этот вопрос.

 
 
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Мы писали о конфликте компании «Реви Тар Инвест» с Dana Holdings, из-за которого Мингорисполком обязал беларуского инвестора снести некоторые его здания возле станций...
 
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