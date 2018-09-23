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Олега Сенцова выбрали почетным гражданином Парижа

24.09.2018 18:30 — Разное | KYKY  
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Муниципальный совет Парижа единогласно выбрал Олега Сенцова почетным гражданином города. Это предложила Анна Идальго, мэр Парижа, пишет «Новая газета». Уже несколько дней перед зданием главной мэрии есть стенд, посвященный Сенцову. А с 30 июля его портрет висит на фасаде мэрии 4-го округа.

«Париж известен как столица прав человека. Мы ответственны за то, чтобы продвигать эти ценности и сражаться за то, чтобы их уважали повсюду в мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», – заявила Идальго. У здания посольства России в Париже с 14 сентября проходит «голодовка-эстафета», в которой участвуют известные режиссеры, актеры, писатели и общественные деятели. 22 сентября там показывали фильм «Гамер», единственную завершенную работу Сенцова. А 23 сентября в голодовке поучаствовал Давид Ассулин, вице-президент Сената Франции. 

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон в третий раз предлагал Владимир Путину обсудить освобождение Сенцова, но не получил ответа.

Читайте по теме: Сто дней голодовки Олега Сенцова. Он не собирается ее прекращать

 
 
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Муниципальный совет Парижа единогласно выбрал Олега Сенцова почетным гражданином города. Это предложила Анна Идальго, мэр Парижа, пишет «Новая газета». Уже...
 
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