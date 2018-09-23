Олега Сенцова выбрали почетным гражданином Парижа

Муниципальный совет Парижа единогласно выбрал Олега Сенцова почетным гражданином города. Это предложила Анна Идальго, мэр Парижа, пишет «Новая газета». Уже несколько дней перед зданием главной мэрии есть стенд, посвященный Сенцову. А с 30 июля его портрет висит на фасаде мэрии 4-го округа.

«Париж известен как столица прав человека. Мы ответственны за то, чтобы продвигать эти ценности и сражаться за то, чтобы их уважали повсюду в мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», – заявила Идальго. У здания посольства России в Париже с 14 сентября проходит «голодовка-эстафета», в которой участвуют известные режиссеры, актеры, писатели и общественные деятели. 22 сентября там показывали фильм «Гамер», единственную завершенную работу Сенцова. А 23 сентября в голодовке поучаствовал Давид Ассулин, вице-президент Сената Франции.

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон в третий раз предлагал Владимир Путину обсудить освобождение Сенцова, но не получил ответа.

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