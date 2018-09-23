ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин погиб на Кипре во время подводной охоты

24.09.2018 18:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано утонул на Кипре.

"Во время подводной охоты на Кипре в районе пляжа Лара на полуострове Акамас погиб мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано", - написал знакомый А.Турухано на его странице в Facebook.

Также он пишет, что его жена, Анастасия Турухано, проводит сбор средств на репатриацию тела супруга.

По данным местных СМИ, несчастный случай произошел в минувшую пятницу. Мужчина занимался подводной охотой. Он погрузился под воду с надувной лодки, на которой осталась его жена. Спустя несколько минут спортсмен поднялся на поверхность, дал понять, что у него проблемы, и потерял сознание. После того, как супруга позвала на помощь, другие туристы вытащили мужчину из воды и отвезли в больницу города Пафос. Врачи констатировали смерть А.Турухано от асфиксии в результате утопления.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано утонул на Кипре. "Во время подводной охоты на Кипре в районе пляжа Лара на полуострове Акамас погиб мастер спорта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр образования Башкирии допустила 2 ошибки в 3 предложениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика