Россиянин погиб на Кипре во время подводной охоты

Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано утонул на Кипре.

"Во время подводной охоты на Кипре в районе пляжа Лара на полуострове Акамас погиб мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано", - написал знакомый А.Турухано на его странице в Facebook.

Также он пишет, что его жена, Анастасия Турухано, проводит сбор средств на репатриацию тела супруга.

По данным местных СМИ, несчастный случай произошел в минувшую пятницу. Мужчина занимался подводной охотой. Он погрузился под воду с надувной лодки, на которой осталась его жена. Спустя несколько минут спортсмен поднялся на поверхность, дал понять, что у него проблемы, и потерял сознание. После того, как супруга позвала на помощь, другие туристы вытащили мужчину из воды и отвезли в больницу города Пафос. Врачи констатировали смерть А.Турухано от асфиксии в результате утопления.