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Таджикистан возглавил СВМДА
Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перешло от Китая к Таджикистану.
Церемония передачи председательства состоялась на специальной встрече министров иностранных дел государств-членов СВМДА, состоявшейся в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.
Новым исполнительным директором секретариата назначен Хабиболло Мирзоев, чья кандидатура была единогласно поддержана всеми 27 странами-участницами СВМДА, отмечается в сообщении.
Таджикистан будет председательствовать в СВМДА в 2018-2020 годах.
СВМДА было инициировано в октябре 1992 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. СВМДА является межгосударственным форумом для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями - восемь стран и пять организаций.
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Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перешло от Китая к Таджикистану. Церемония передачи председательства состоялась на...
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