Таджикистан возглавил СВМДА

Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) перешло от Китая к Таджикистану.

Церемония передачи председательства состоялась на специальной встрече министров иностранных дел государств-членов СВМДА, состоявшейся в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана.

Новым исполнительным директором секретариата назначен Хабиболло Мирзоев, чья кандидатура была единогласно поддержана всеми 27 странами-участницами СВМДА, отмечается в сообщении.

Таджикистан будет председательствовать в СВМДА в 2018-2020 годах.

СВМДА было инициировано в октябре 1992 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. СВМДА является межгосударственным форумом для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями - восемь стран и пять организаций.