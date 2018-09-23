ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

24.09.2018 20:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. «Фабьен» добрался до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь с воскресенья на понедельник разрушительный циклон пересек границу. О надвигающемся шторме белорусы были предупреждены. Накануне тысячи смс от службы 101 разлетелись по всей стране.

Лучше минимизировать нахождение на улице - МЧС Беларуси

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

Больше всего от непогоды пострадали южные регионы. В Брестской области из-за сильного ветра в нескольких населенных пунктах наблюдались проблемы с электроснабжением. Спасатели МЧС 17 раз выезжали на ликвидацию последствий. 2 автомобиля и 1 хозпостройка повреждены упавшими деревьями.

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

В Гомельской области ветер достигал 20 м\с, в результате чего более 100 населенных пунктов остались без электричества. В большинство домов свет уже вернулся.

Циклон «Фабьен» бушует в Беларуси. На 25 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

В Могилевской и Минской областях ситуация примерно одинаковая: поваленные мощным ветром деревья и перебои с электричеством. Но самое главное – обошлось без человеческих жертв. Хотя циклон остается пока властвовать: на 25 сентября также объявлен оранжевый уровень опасности.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Фабьен» добрался до Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь с воскресенья на понедельник разрушительный циклон пересек...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика