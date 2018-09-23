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«Благодаря ему весь мир узнал о Борисове». Под гром аплодисментов в последний путь проводили Анатолия Капского
Новости Беларуси. 24 сентября в Борисове простились с Анатолием Капским – легендарным руководителем футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно он в 96-м году инициировал возрождение этой заводской команды. С тех БАТЭ по праву носит звание самого успешного клуба Беларуси. Сам Анатолий Анатольевич по-настоящему жил футболом, всегда разделял и победы, и поражения своей команды. А покинул этот мир на самом взлете. Анатолию Капскому было всего 52.
Капского без преувеличения называли отцом белорусского футбола. То, что сделал он для этой игры в Беларуси, переоценить сложно. Именно он привез в страну «Барселону», «Реал» и элиту европейского футбола. И только он знал, чего ему это стоило.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Анатолий Анатольевич для одних был строгим наставником, для других «своим парнем» и лучшим другом. Но для БАТЭ он был всем, собственно, как и клуб для него был всем.
Алексей Бага:
Гражданская панихида собрала сотни людей. Проводить в последний путь Анатолия Капского пришли те, кому он был близок и дорог.
Пётр Хадасевич, болельщик ФК БАТЭ:
Светлана Войткевич, болельщица ФК БАТЭ:
Сегодня впервые на «Борисов-арене» аплодировали не голам.
Имя Анатолия Капского золотыми буквами вписано в историю БАТЭ и всего белорусского футбола. Его помнят. Его дело будет жить.
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«Благодаря ему весь мир узнал о Борисове». Под гром аплодисментов в последний путь проводили Анатолия Капского
Новости Беларуси. 24 сентября в Борисове простились с Анатолием Капским – легендарным руководителем футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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