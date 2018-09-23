«Благодаря ему весь мир узнал о Борисове». Под гром аплодисментов в последний путь проводили Анатолия Капского

Новости Беларуси. 24 сентября в Борисове простились с Анатолием Капским – легендарным руководителем футбольного клуба БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Именно он в 96-м году инициировал возрождение этой заводской команды. С тех БАТЭ по праву носит звание самого успешного клуба Беларуси. Сам Анатолий Анатольевич по-настоящему жил футболом, всегда разделял и победы, и поражения своей команды. А покинул этот мир на самом взлете. Анатолию Капскому было всего 52.

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Капского без преувеличения называли отцом белорусского футбола. То, что сделал он для этой игры в Беларуси, переоценить сложно. Именно он привез в страну «Барселону», «Реал» и элиту европейского футбола. И только он знал, чего ему это стоило.





Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Всегда его отличало то, что он всегда шёл до конца, всегда верил в лучшее, поэтому до последних дней выглядел счастливым человеком, получал удовольствие от каждого прожитого дня. Это подтверждает, что был боец и любил очень жизнь.













Анатолий Анатольевич для одних был строгим наставником, для других «своим парнем» и лучшим другом. Но для БАТЭ он был всем, собственно, как и клуб для него был всем.

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Алексей Бага:

В последнее время мы очень много общались, обсуждали и футбол, и жизнь. Затрагивали разные темы, вплоть до игры в Венгрии мы были на связи, поэтому, естественно, это стало неожиданностью.

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Гражданская панихида собрала сотни людей. Проводить в последний путь Анатолия Капского пришли те, кому он был близок и дорог.





Пётр Хадасевич, болельщик ФК БАТЭ:

То, что он сделал для белорусского футбола – трудно сказать и описать, потому что такую радость, которую он подарил простым любителям спорта. Это дорого стоит.





Светлана Войткевич, болельщица ФК БАТЭ:

Каждому он дорог по-своему. Мы все гордимся, что благодаря ему весь мир узнал о городе Борисове. Не все знают, что такое Беларусь, но вес знают, что такое БАТЭ.

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Имя Анатолия Капского золотыми буквами вписано в историю БАТЭ и всего белорусского футбола. Его помнят. Его дело будет жить.