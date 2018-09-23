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В Заславле горел детский сад, эвакуировали 139 детей
В Заславле горел детский сад "Солнышко", спасатели совместно с персоналом эвакуировали 139 детей. Никто не пострадал.
Происшествие произошло после 12-ти часов утра 24 сентября. Задымление началось в одной из комнат на первом этаже. Огонь повредил потолок на площади 80 квадратных метров, сообщает
Предполагается, что произошло короткое замыкание светильника, передает
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В Заславле горел детский сад "Солнышко", спасатели совместно с персоналом эвакуировали 139 детей. Никто не пострадал.
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