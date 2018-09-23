﻿ В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен"

24.09.2018 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". Он пришел в нашу страну ночью, двигался через Брестскую область, юг Минской, Могилевскую и Гомельскую области, после чего ушел в Россию (скорость движения циклона составляла около 60 км в час), передает "Еврорадио".
1 из 4

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Брестской области спасатели и специалисты других служб 17 раз выезжали на ликвидацию последствий стихии. Ветер достигал 20 м/с, он ломал деревья. Были повреждены 2 автомобиля и 1 здание. Никто из людей не пострадал.


БЕЛТА добавляет со ссылкой на "Брестэнерго", что до 14 часов электричество появилось в 25 населенных пунктах, где во время прохождения циклона произошли отключения. Это в основном Кобринский, Березовский и Пинский районы. 


В Гомельской области порывы ветра достигали 20 м/с. 


В Лельчицком и Брагинском районах электричество пропало в 101 населенном пункте. На 15:00 без света оставались еще 67 населенных пунктов в Лельчицком районе. 


В Гомеле упало дерево и повредило автомобиль. Деревья падали и в Могилевской области (Бобруйск, Бобруйский, Могилевский и Кировский районы), никто из людей не пострадал. 


В Минской области электричество пропало в 21 населенном пункте (Борисов, Жодино, Минский, Любанский, Пуховичский и Смолевичский районы). 



На 16:00 без света оставались 14 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет оставаться под влиянием "Фабьена", ожидаются сильные дожди, местами ливни и шквалистый ветер, информирует телеканал ОНТ.




 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". Он пришел в нашу страну ночью, двигался через Брестскую область, юг Минской, Могилевскую и Гомельскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ЕС удовлетворены мирным проведением выборов на Мальдивах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика