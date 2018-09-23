Как сообщает пресс-служба МЧС, в Брестской области спасатели и специалисты других служб 17 раз выезжали на ликвидацию последствий стихии. Ветер достигал 20 м/с, он ломал деревья. Были повреждены 2 автомобиля и 1 здание. Никто из людей не пострадал.





БЕЛТА добавляет со ссылкой на "Брестэнерго", что до 14 часов электричество появилось в 25 населенных пунктах, где во время прохождения циклона произошли отключения. Это в основном Кобринский, Березовский и Пинский районы.





В Гомельской области порывы ветра достигали 20 м/с.





В Лельчицком и Брагинском районах электричество пропало в 101 населенном пункте. На 15:00 без света оставались еще 67 населенных пунктов в Лельчицком районе.





В Гомеле упало дерево и повредило автомобиль. Деревья падали и в Могилевской области (Бобруйск, Бобруйский, Могилевский и Кировский районы), никто из людей не пострадал.





В Минской области электричество пропало в 21 населенном пункте (Борисов, Жодино, Минский, Любанский, Пуховичский и Смолевичский районы).





На 16:00 без света оставались 14 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет оставаться под влиянием "Фабьена", ожидаются сильные дожди, местами ливни и шквалистый ветер, информирует телеканал ОНТ .











