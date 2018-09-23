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В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен"
В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". Он пришел в нашу страну ночью, двигался через Брестскую область, юг Минской, Могилевскую и Гомельскую области, после чего ушел в Россию (скорость движения циклона составляла около 60 км в час), передает
Как сообщает
В Гомельской области порывы ветра достигали 20 м/с.
В Лельчицком и Брагинском районах электричество пропало в 101 населенном пункте. На 15:00 без света оставались еще 67 населенных пунктов в Лельчицком районе.
В Гомеле упало дерево и повредило автомобиль. Деревья падали и в Могилевской области (Бобруйск, Бобруйский, Могилевский и Кировский районы), никто из людей не пострадал.
В Минской области электричество пропало в 21 населенном пункте (Борисов, Жодино, Минский, Любанский, Пуховичский и Смолевичский районы).
На 16:00 без света оставались 14 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет оставаться под влиянием "Фабьена", ожидаются сильные дожди, местами ливни и шквалистый ветер, информирует телеканал
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В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". Он пришел в нашу страну ночью, двигался через Брестскую область, юг Минской, Могилевскую и Гомельскую...
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