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ОПЕК и Россия решили не увеличивать добычу нефти

24.09.2018 19:47 — Разное | Партизан  
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Россия и ОПЕК приняли решение не идти на дополнительное увеличение добычи нефти, несмотря на требования президента США Дональда Трампа.

Президент США на прошлой неделе снова потребовал "немедленно снизить цены" "черного золота".

Сделка по добыче, заключенная РФ и картелем в 2016 году в Вене, продолжит соблюдаться, как было решено в июне этого года, заявил по итогам переговоров мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Finanz.ru.

Речь идет о том, чтобы на 100% соблюдать Венские квоты - без перевыполнения, которое в начале года достигало 150%, сказал министр. Это означает около 1 млн баррелей дополнительной добычи по сравнению с уровнями января-февраля - именно столько, по данным Bloomberg, Вашингтон потребовал добавить на рынок от ближневосточных добытчиков еще мае.


На 100-процентный уровень исполнения квот с компенсацией объемов, которые выпадают из-за проблем с добычей в Венесуэле и Иране, ОПЕК+ вернется в сентябре-октябре, заявил Новак.

Россия, по его словам, имеет возможности нарастить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, но "будет подходить к этому очень аккуратно".

Свободные мощности Саудовской Аравии достигают 1,5 млн баррелей в сутки, заявил в свою очередь министр энергетики королевства Халед аль-Фалих. В Объединенных Арабских Эмиратах простаивают скважины, способные давать 3,5 млн баррелей в день, добавил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Мы готовы их использовать, но не будем усердствовать в этой работе", - сказал он.

Прогнозы спроса и предложения таковы, что уже в следующем году, даже при неизменных объемах добычи в ОПЕК, рынок снова столкнется с избытком, а коммерческие запасы в не входящих в картель странах снова начнут расти, заявил аль-Фалих.

"Спрос на нефть будет снижаться в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года. Поэтому мы решили придерживаться наших июньских договоренностей", - поддержал министра на пресс-конфереции Новак.

Эта ситуация может потребовать дальнейшего сокращение добычи, отметил в свою очередь аль-Фалих.

"Дело в том, что несмотря на то, что добыча в некоторых странах сокращается, запасы все равно постепенно увеличиваются. Мы думаем, что рынок хорошо снабжался в последние три месяца. Это также отражает тот факт, что спрос не рос в этот период", - сказал он.

"Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц. Мы думаем, что спрос в октябре будет выше чем в сентябре, и мы достигнем 100%", - заключил министр.

Источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что страны ОПЕК+ в декабре могут рассмотреть вопрос о продлении мер по ограничению добычи на 2019 год, так как сценарий, представленный сегодня на рассмотрение министерского мониторингового комитета, говорит о возможности переизбытка предложения из-за роста сланцевой добычи в США.


 
 
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Россия и ОПЕК приняли решение не идти на дополнительное увеличение добычи нефти, несмотря на требования президента США Дональда Трампа.
 
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