ОПЕК и Россия решили не увеличивать добычу нефти

Президент США на прошлой неделе снова потребовал "немедленно снизить цены" "черного золота".





Finanz.ru . Сделка по добыче, заключенная РФ и картелем в 2016 году в Вене, продолжит соблюдаться, как было решено в июне этого года, заявил по итогам переговоров мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает





Речь идет о том, чтобы на 100% соблюдать Венские квоты - без перевыполнения, которое в начале года достигало 150%, сказал министр. Это означает около 1 млн баррелей дополнительной добычи по сравнению с уровнями января-февраля - именно столько, по данным Bloomberg, Вашингтон потребовал добавить на рынок от ближневосточных добытчиков еще мае.









На 100-процентный уровень исполнения квот с компенсацией объемов, которые выпадают из-за проблем с добычей в Венесуэле и Иране, ОПЕК+ вернется в сентябре-октябре, заявил Новак.





Россия, по его словам, имеет возможности нарастить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, но "будет подходить к этому очень аккуратно".





Свободные мощности Саудовской Аравии достигают 1,5 млн баррелей в сутки, заявил в свою очередь министр энергетики королевства Халед аль-Фалих. В Объединенных Арабских Эмиратах простаивают скважины, способные давать 3,5 млн баррелей в день, добавил министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.





"Мы готовы их использовать, но не будем усердствовать в этой работе", - сказал он.





Прогнозы спроса и предложения таковы, что уже в следующем году, даже при неизменных объемах добычи в ОПЕК, рынок снова столкнется с избытком, а коммерческие запасы в не входящих в картель странах снова начнут расти, заявил аль-Фалих.





"Спрос на нефть будет снижаться в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года. Поэтому мы решили придерживаться наших июньских договоренностей", - поддержал министра на пресс-конфереции Новак.





Эта ситуация может потребовать дальнейшего сокращение добычи, отметил в свою очередь аль-Фалих.





"Дело в том, что несмотря на то, что добыча в некоторых странах сокращается, запасы все равно постепенно увеличиваются. Мы думаем, что рынок хорошо снабжался в последние три месяца. Это также отражает тот факт, что спрос не рос в этот период", - сказал он.





"Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц. Мы думаем, что спрос в октябре будет выше чем в сентябре, и мы достигнем 100%", - заключил министр.





Источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что страны ОПЕК+ в декабре могут рассмотреть вопрос о продлении мер по ограничению добычи на 2019 год, так как сценарий, представленный сегодня на рассмотрение министерского мониторингового комитета, говорит о возможности переизбытка предложения из-за роста сланцевой добычи в США.



