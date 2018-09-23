В Ганцевичах произошел пожар

По официальной информации Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 23 часа 10 минут произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома по улице Чайковсого.
22 сентября в 23 часа 10 минут в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Чайковского в г.Ганцевичи, принадлежащей гр-ну 1947 г.р., сообщили корреспонденту «СП» в райотделе по чрезвычайным ситуациям.
В 23-18 пожар локализован, в 23-21 ликвидирован.
Сотрудниками РОЧС было установлено, что хозяин на момент возникновения пожара находился в соседней квартире. Проживает совместно с женой, на момент возникновения пожара она находилась на работе.
Огнем уничтожены кровать, постельные принадлежности, повреждены холодильник, компьютер, оконный блок, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.
МЧС НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
Современные жилые дома и квартиры насыщенны множеством различных полезных электроприборов. Однако при неумелом или небрежном обращении с электроприборами они могут стать источником беды. Часто пожары происходят от коротких замыканий при пользовании электропроводкой с поврежденной изоляцией или от перегрузки электросети, когда в одну розетку включено несколько бытовых приборов одновременно. Нагревание проводов и их воспламенение в этом случае происходит, если вместо стандартных предохранителей применяются самодельные вставки (жучки), которые не защищают электросеть.
Чтобы уберечь себя и свою семью от пожара, необходимо заранее принимать меры, направленные на повышение пожарной безопасности и соблюдать меры безопасности:
— перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации;
— регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;
— для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;
— располагайте электронагревательные прибор, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности.
Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования запрещается:
— перегружать электрическую сеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;
— применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского изготовления;
— эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
— применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы;
— располагать рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.д.) легковоспламеняющиеся материалы;
— оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.