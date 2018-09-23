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В Ганцевичах произошел пожар

24.09.2018 20:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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По официальной информации Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 23 часа 10 минут произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома по улице Чайковсого.

В Ганцевичах произошел пожар

22 сентября в 23 часа 10 минут в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о загорании в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Чайковского в г.Ганцевичи, принадлежащей гр-ну 1947 г.р., сообщили корреспонденту «СП» в райотделе по чрезвычайным ситуациям.

В 23-18 пожар локализован, в 23-21 ликвидирован.

Сотрудниками РОЧС было установлено, что хозяин на момент возникновения пожара находился в соседней квартире. Проживает совместно с женой, на момент возникновения пожара она находилась на работе.

Огнем уничтожены кровать, постельные принадлежности, повреждены холодильник, компьютер, оконный блок, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается.

МЧС НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

В Ганцевичах произошел пожар

Современные жилые дома и квартиры насыщенны множеством различных полезных электроприборов. Однако при неумелом или небрежном обращении с электроприборами они могут стать источником беды. Часто пожары происходят от коротких замыканий при пользовании электропроводкой с поврежденной изоляцией или от перегрузки электросети, когда в одну розетку включено несколько бытовых приборов одновременно. Нагревание проводов и их воспламенение в этом случае происходит, если вместо стандартных предохранителей применяются самодельные вставки (жучки), которые не защищают электросеть.

Чтобы уберечь себя и свою семью от пожара, необходимо заранее принимать меры, направленные на повышение пожарной безопасности и соблюдать меры безопасности:

— перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации;

— регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

— для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

— располагайте электронагревательные прибор, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности.

Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования запрещается:

— перегружать электрическую сеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;

— применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского изготовления;

— эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

— применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы;

— располагать рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.д.) легковоспламеняющиеся материалы;

— оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.


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По официальной информации Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 23 часа 10 минут произошел пожар в одной из квартир
 
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