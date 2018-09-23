Женский взгляд на сотрудничество и интеграцию





В программе проведения V Форума регионов Беларуси и России состоится заседание Союзов женщин Могилёвской и Тульской областей. Представительницы прекрасной половины человечества обменяются мнениями по разным волнующим вопросам. Также члены этих общественных организаций приедут в Мстиславль, чтобы поближе познакомиться с древним городом и его историей.





— Мы сможем пообщаться на тему духовно-нравственного потенциала Мстиславского района как центра святости и духовной культуры в воспитании нравственности, поговорить о приобщении к традиционным семейным ценностям, об ответственном родительстве, ценностном отношении к здоровью, — рассказала председатель районной организации объединения женщин Елена Тарабарова. — Это важное событие для нашего района. Всем нам будет интересно познакомиться и пообщаться с представителями объединения из Могилёва и Тулы. Нам также хочется услышать их мнение о сотрудничестве стран, узнать об их деятельности в политической и общественной жизни.

Гости познакомятся с историческим наследием города, его культурой, работой по духовно-нравственному просвещению, посетят объекты агроэкотуризма, расположенные в приграничье с Российской Федерацией, заглянут в музей, Пустынский Свято-Успенский монастырь.

Отметим, что общественное объединение «Белорусский союз женщин» в нашей стране было создано в 1991 году и на добровольной основе объединяет женские советы, созданные во всех областях, районах, городах, во многих трудовых коллективах, учебных заведениях и по месту жительства.





Объединение стремится повысить статус женщин, их роль во всех областях жизни страны.

Они выступают за ликвидацию всех форм насилия и дискриминации, организуют просветительскую и консультационную деятельность, содействуют охране и улучшению здоровья, осуществляют благотворительную деятельность.

В нашем районе данный союз состоит из 32 первичных организаций и объединяет 2016 женщин. В их число входят также женщины-руководители, представительницы предприятий и организаций, инициативные, неравнодушные, с активной гражданской позицией.