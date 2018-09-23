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На пути к заветной 1000 рублей. Как в августе изменились средние зарплаты белорусов
24.09.2018 21:24 — Разное | Виртуальный Брест
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 987,5 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее она
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Однако в долларах заработки белорусов сокращаются. Так, в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за август средняя зарплата составила 483 доллара (в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).
Больше всего зарабатывают минчане — 1343 рубля, а меньше всего — жители Могилевской области (833 рубля).
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в августе выросла на 11% к аналогичному периоду прошлого года.
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Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 987,5 рубля, сообщает Белстат. Месяцем ранее она равнялась 973,8 рубля. Средние заработки белорусов растут на...
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