Электроснабжение обесточенных из-за ветра населенных пунктов Брестской области восстановлено

В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.



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Циклон пересек границу Брестской области ночью, дождь сопровождался порывами сильного ветра. Энергетикам поступили сообщения об отключениях электроэнергии в 25 населенных пунктах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах. К 14.00 электроснабжение пострадавших деревень полностью восстановлено.

"Сильный ветер все еще сохраняется в регионе. В случае внештатных ситуаций энергетики готовы оперативно устранить неполадки", - отметила Олеся Литвинюк.

В Брестской области ветер валил и деревья. Работники МЧС и других спецорганизаций около 20 раз за сутки выезжали на ликвидацию последствий. Повреждены два автомобиля, одно хозяйственное строение. Пострадавших нет.