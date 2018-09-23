ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электроснабжение обесточенных из-за ветра населенных пунктов Брестской области восстановлено

24.09.2018 21:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59110.php

Электроснабжение обесточенных из-за ветра населенных пунктов Брестской области восстановлено

Циклон пересек границу Брестской области ночью, дождь сопровождался порывами сильного ветра. Энергетикам поступили сообщения об отключениях электроэнергии в 25 населенных пунктах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах. К 14.00 электроснабжение пострадавших деревень полностью восстановлено.

"Сильный ветер все еще сохраняется в регионе. В случае внештатных ситуаций энергетики готовы оперативно устранить неполадки", - отметила Олеся Литвинюк.

В Брестской области ветер валил и деревья. Работники МЧС и других спецорганизаций около 20 раз за сутки выезжали на ликвидацию последствий. Повреждены два автомобиля, одно хозяйственное строение. Пострадавших нет.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со...
 
Новости дня
Новости разные
 
На первой сезонной ярмарке в Минске продали 158 тонн продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика