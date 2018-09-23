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Электроснабжение обесточенных из-за ветра населенных пунктов Брестской области восстановлено
24.09.2018 21:24 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Олеся Литвинюк.
Циклон пересек границу Брестской области ночью, дождь сопровождался порывами сильного ветра. Энергетикам поступили сообщения об отключениях электроэнергии в 25 населенных пунктах. В основном перебои наблюдались в Березовском, Кобринском и Пинском районах. К 14.00 электроснабжение пострадавших деревень полностью восстановлено.
"Сильный ветер все еще сохраняется в регионе. В случае внештатных ситуаций энергетики готовы оперативно устранить неполадки", - отметила Олеся Литвинюк.
В Брестской области ветер валил и деревья. Работники
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В Брестской области восстановлено электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветра, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со...
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