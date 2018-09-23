|
В Брестской пограничной группе имени Ф.Э. Дзержинского состоялся День открытых дверей для старшеклассников
24.09.2018 21:24 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской пограничной группе имени Ф.Э. Дзержинского и Центре подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы состоялся День открытых дверей для будущих призывников из средней школы № 20 г. Бреста.
Школьники непосредственно в воинской части посетили различные объекты подготовки военнослужащих и ознакомились с историей пограничной группы.
Для молодых людей провели экскурсию в музее пограничной группы. На одной из учебных площадок были представлены объекты огневой подготовки военнослужащих.
Старшеклассники смогли проверить свои знания по разборке и сборке автомата Калашникова. Кроме того, будущие призывники смогли ознакомиться с устройством других образцов, находящихся на вооружении пограничников. После этого с учащимися были проведены стрельбы с использованием электронного тренажера.
В центре подготовки специалистов пограничного контроля ребятам показали, каким образом осуществляется идентификация личности. Школьникам была предоставлена возможность самостоятельно проверить подлинность собственных документов с использованием специального оборудования и составить фоторобот.
День открытых дверей в Брестской пограничной группе для старшеклассников проводится ежегодно. Посещение воинской части и ознакомление с пограничной спецификой поможет молодым людям определиться с выбором будущей профессии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской пограничной группе имени Ф.Э. Дзержинского состоялся День открытых дверей для старшеклассников
В Брестской пограничной группе имени Ф.Э. Дзержинского и Центре подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы состоялся День...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)