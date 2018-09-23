В волковысской спортивной школе составили «План соревнований по коррупции»





Волковысская спортивная школа профсоюзов смутила своих учеников и их родителей «Планом соревнований по коррупции». Снимок документа опубликовал репетитор Евгений Ливянт.





Уже за одно своё название «План соревнований по коррупции» стал объектом шуточек в соцсетях. Удивительно и то, что рядом с образовательными разговорами о причинах коррупции и признаки взяточничества в плане оказались такие нестандартные антикоррупционные мероприятия, как турниры по футболу, плаванию и вольной борьбе, сообщает euroradio.fm .

Директор ДЮСШ Марина Овсейчик считает, что связь между коррупцией и детскими соревнованиями всё же есть: