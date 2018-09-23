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В волковысской спортивной школе составили «План соревнований по коррупции»

24.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В волковысской спортивной школе составили «План соревнований по коррупции»

Волковысская спортивная школа профсоюзов смутила своих учеников и их родителей «Планом соревнований по коррупции». Снимок документа опубликовал репетитор Евгений Ливянт.

В волковысской спортивной школе составили «План соревнований по коррупции»

Уже за одно своё название «План соревнований по коррупции» стал объектом шуточек в соцсетях. Удивительно и то, что рядом с образовательными разговорами о причинах коррупции и признаки взяточничества в плане оказались такие нестандартные антикоррупционные мероприятия, как турниры по футболу, плаванию и вольной борьбе, сообщает euroradio.fm.

Директор ДЮСШ Марина Овсейчик считает, что связь между коррупцией и детскими соревнованиями всё же есть:

Это такая наша форма протеста против коррупции. Мы рассказываем детям о телефонах доверия и горячих линиях. И объясняем, что, если вдруг вам тренер начнёт говорить, что надо какие-то дополнительные деньги платить за тренировки или за участие в соревнованиях, что в таких случаях нужно делать. Что касается соревнований по противодействию, то мы проводим их на разные темы. Например, против допинга, или приурочивают их к Году малой родины. А как мы ещё можем выделить тематически это всё? Только соревнованиями.

 
 
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Волковысская спортивная школа профсоюзов смутила своих учеников и их родителей «Планом соревнований по коррупции». Снимок документа...
 
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