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В Заславле горел детский сад

24.09.2018 20:52 — Разное | Интерфакс  
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Пожар в детском саду в понедельник пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС в Заславле.

"24 сентября в 12-30 в МЧС Минского района поступило сообщение о загорании в группе №8 ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» г.Заславля» по адресу: Минский район, г.Заславль, микрорайон №2, д.5. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит задымление в помещении группы №8 на первом этаже", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В Заславле горел детский сад
В Заславле горел детский сад
В результате пожара поврежден потолок на площади 80 квадратных метров, закопчены стены у входа в помещение спальни на площади 8 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям работников МЧС совместно с персоналом учреждения эвакуировано 139 детей.

"Пострадавших нет. Дети переведены в ГУО "Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко", - отметили в МЧС.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание светильника).

 
 
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Пожар в детском саду в понедельник пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС в Заславле. "24 сентября в 12-30 в МЧС Минского района поступило сообщение о загорании в...
 
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