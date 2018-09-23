|
В Заславле горел детский сад
Пожар в детском саду в понедельник пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС в Заславле.
"24 сентября в 12-30 в МЧС Минского района поступило сообщение о загорании в группе №8 ГУО «Ясли-сад №5 «Солнышко» г.Заславля» по адресу: Минский район, г.Заславль, микрорайон №2, д.5. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит задымление в помещении группы №8 на первом этаже", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
"Пострадавших нет. Дети переведены в ГУО "Заславская средняя школа №2 им. М.К.Путейко", - отметили в МЧС.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание светильника).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в детском саду в понедельник пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС в Заславле. "24 сентября в 12-30 в МЧС Минского района поступило сообщение о загорании в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)