Жилфонд Беларуси на 94% готов к отопительному сезону – министерство ЖКХ

В Беларуси завершается подготовка жилфонда к отопительному сезону.

"По состоянию на 19 сентября, получено 94% паспортов готовности жилых домов, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ", - сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на заместителя начальника управления коммунального хозяйства и энергетики министерства ЖКХ Светлану Тимошкину.

Известно также, что план по ремонту кровель выполнен на 99,8%, стыков стеновых панелей - на 108,9%. Проведен профилактический ремонт систем отопления. Подготовка жилфонда к отопительному сезону включает также профилактику и ремонт внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций.

"Что касается готовности теплоисточников, то соответствующие паспорта получили 3 тыс. 427 котельных, находящихся на балансе организаций ЖКХ, или 98% от их общего числа. В целом по отрасли создан запас 10,7 тыс. т топочного мазута в качестве резервного топлива для газовых котельных (102% от задания), а также 1,83 млн куб.м древесного топлива (101%)", - говорится в сообщении.

Отопление в жилых домах начинают включать по решению местных органов власти. Как правило, это происходит, когда на протяжении нескольких дней температура воздуха опускается ниже 8 градусов.