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В ЕС удовлетворены мирным проведением выборов на Мальдивах

24.09.2018 19:58 — Разное | Интерфакс  
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В Евросоюзе ожидают будущего сотрудничества с новым правительством Мальдивской Республики в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам состоявшихся накануне президентских выборов в этом островном государстве.

"Высокая явка почти 90% и мирное проведение выборов в день голосования отражают приверженность мальдивского народа демократии и их ожиданиям организованной передачи власти в соответствии с Мальдивской конституцией после опубликования окончательных результатов", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, поздравления уходящего президента Абдуллы Ямина победившему на выборах Ибрахиму Мохамеду Солиху, "открывают путь к спокойному переходу" власти.

В Брюсселе обещают, что Европейский союз будет "продолжать внимательно следить за ситуацией на Мальдивах в соответствии с заключениями Совета ЕС по иностранным делам".

 
 
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В Евросоюзе ожидают будущего сотрудничества с новым правительством Мальдивской Республики в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений, заявил в...
 
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