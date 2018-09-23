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За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

24.09.2018 21:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сократить нельзя объехать. Жители деревни Колядичи под Минском стали заложниками дорожных рокировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Из-за закрытия треснувшего моста в Лошице – часть потока хлынула через населенный пункт. По утрам, а также в вечерний час пик узкая улица может конкурировать с магистралью. Поток автомобилей практически бесконечный, а любая заминка тотчас вызывает затор.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

На улице Спортивной – движение не в радость. Настолько – что хоть самим в патруль.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Дорожную войну поневоле жители Колядичей ведут больше месяца. Просевший мост на МКАД прогнул и их сельскую идиллию. Закрытый на ремонт участок открыл водителям варианты, а местных, напротив – их лишил.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Елена Тамбовская, житель деревни Колядичи:
Ну вот у нас каждое утро такая пробка. Дети ходят в школу, мамы ходят с детками в поликлинику. Ну как пройти через такую пробку?Тротуара у нас нет, дорогу нам разбивают. А в доме какой шум! В доме как на кольцевой!

«Как на Кольцевой» теперь все утро. Но Даше и Алене – не выбирать. У девочек – первая смена. А школа находится в Сенице.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Дарья Матусевич, житель деревни Колядичи:
Много машин – идем по грязи. Опаздываем в школу из-за того, что машины пропускаем.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Алёна Матусевич, житель деревни Колядичи:
Вот там на повороте вообще не пройти. Страшно ходить и все.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Лилия Жуковская, житель деревни Колядичи:
За 8 минут прошло 84 машины. Да с такой скоростью. У нас стоит 40 знак – едет машина больше.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Затор на узкой улице вызывает любая заминка. Трафик стихает к обеду, но с новой силой возрождается в вечерний час пик.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Инна Матусевич, житель деревни Колядичи:
Я не вижу какой смысл людям объезжать, тратить бензин, когда там постояли они. То же самое.

Но экономия невелика: срезав пробку по деревне, водитель все же попадает в затор. Буквально подъехав к заправке. В ГАИ жители Колядичей обращались не раз. И, видимо, еще не раз придется.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
При окончании ремонта все нормализуется. Мы же усилим надзор в этом населенном пункте.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Ремонтировать треснувший мост начали буквально через день после провала. Тогда же в южной части МКАД и закрыли движение.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Татьяна Ревизоре, СТВ:
А вот так на данный момент выглядит аварийный участок в Лошице. Строители работают в любую погоду. И уже сегодня будет завершен монтаж последней, 28-ой, балки мостового сооружения.

На объекте заняты более десяти предприятий со всей страны. В перспективе опыт такого капремонта будет использован и на других магистралях Минска.

За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Планируется в первой декаде октября пустить движение по внешнему мосту, ну а к 7 ноября завершить все строительно-монтажные работы. Все идет строго по графику. Отставаний нет.

Пока же проблемный мост можно определить издали. По веренице автомобилей. Такая же история – в Колядичах. А подсчёт машин на улице Спортивной из спортивного интереса перерос в местное хобби.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сократить нельзя объехать. Жители деревни Колядичи под Минском стали заложниками дорожных рокировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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