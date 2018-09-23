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За 8 минут прошло 84 машины. В Колядичи из-за треснувшего моста хлынул поток машин
Новости Беларуси. Сократить нельзя объехать. Жители деревни Колядичи под Минском стали заложниками дорожных рокировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за закрытия треснувшего моста в Лошице – часть потока хлынула через населенный пункт. По утрам, а также в вечерний час пик узкая улица может конкурировать с магистралью. Поток автомобилей практически бесконечный, а любая заминка тотчас вызывает затор.
На улице Спортивной – движение не в радость. Настолько – что хоть самим в патруль.
Дорожную войну поневоле жители Колядичей ведут больше месяца. Просевший мост на МКАД прогнул и их сельскую идиллию. Закрытый на ремонт участок открыл водителям варианты, а местных, напротив – их лишил.
Елена Тамбовская, житель деревни Колядичи:
«Как на Кольцевой» теперь все утро. Но Даше и Алене – не выбирать. У девочек – первая смена. А школа находится в Сенице.
Дарья Матусевич, житель деревни Колядичи:
Алёна Матусевич, житель деревни Колядичи:
Лилия Жуковская, житель деревни Колядичи:
Затор на узкой улице вызывает любая заминка. Трафик стихает к обеду, но с новой силой возрождается в вечерний час пик.
Инна Матусевич, житель деревни Колядичи:
Но экономия невелика: срезав пробку по деревне, водитель все же попадает в затор. Буквально подъехав к заправке. В ГАИ жители Колядичей обращались не раз. И, видимо, еще не раз придется.
Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Ремонтировать треснувший мост начали буквально через день после провала. Тогда же в южной части МКАД и закрыли движение.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
На объекте заняты более десяти предприятий со всей страны. В перспективе опыт такого капремонта будет использован и на других магистралях Минска.
Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Пока же проблемный мост можно определить издали. По веренице автомобилей. Такая же история – в Колядичах. А подсчёт машин на улице Спортивной из спортивного интереса перерос в местное хобби.
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Новости Беларуси. Сократить нельзя объехать. Жители деревни Колядичи под Минском стали заложниками дорожных рокировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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