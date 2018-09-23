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Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики
Новости Беларуси. Госконтроль выявил серьёзные нарушения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Претензии в основном к необоснованному завышению себестоимости электроэнергии. Есть проблемы и с промедлением с модернизацией тепловых сетей. Как показала масштабная проверка отрасли, средства, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так почему деньги уходят в трубу, выясняла Оксана Семашко.
Дмитрий Захаров, начальник управления Комитета государственного контроля Могилёвской области:
Как выяснили в КГК, с модернизацией тепловых сетей у нас не торопятся. Всё ссылаются на недостаточное финансирование. Так, например, только в Минске около полутора тысяч километров труб – в плачевном состоянии. Если б заменили вовремя, то сэкономили свыше 40 миллионов рублей, а людям удешевили стоимость ЖКУ.
Оксана Семашко, СТВ:
Ведь особо остро стоит проблема отключения горячей воды зимой. Но, как показала масштабная проверка, деньги, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так, в центре Минска, «Белэнерго» без надобности возвело себе офисную многоэтажку. Цена шика и блеска – 9 миллионов долларов.
Сергей Лагун, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Станислав Наркевич, начальник Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
За расточительность отраслевиков привлекут к ответственности. Для начала административной, если не всплывут новые непредвиденные подробности.
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Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики
Новости Беларуси. Госконтроль выявил серьёзные нарушения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претензии в основном к...
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