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Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

24.09.2018 21:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Госконтроль выявил серьёзные нарушения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Претензии в основном к необоснованному завышению себестоимости электроэнергии. Есть проблемы и с промедлением с модернизацией тепловых сетей. Как показала масштабная проверка отрасли, средства, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так почему деньги уходят в трубу, выясняла Оксана Семашко.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Проблема нерационального использования технической воды всплыла на поверхность в Могилеве. Так, в отопительной системе за год было израсходовано в десятки раз больше, чем положено. Итог – убытки в миллион рублей и, соответственно, потяжелевшие «жировки» могилевчан. Эксперты уверяют, может спасти ситуацию модернизация системы теплоснабжения.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Дмитрий Захаров, начальник управления Комитета государственного контроля Могилёвской области:
Соответствующие затраты увеличивают себестоимость производства тепловой энергии. Основная причина – несовершенство методики расчёта потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, которая позволяет допускать предприятию почти полтора миллиона кубических метров потерь воды в теплосистеме, что в 22 раза больше объёма самой системы.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Как выяснили в КГК, с модернизацией тепловых сетей у нас не торопятся. Всё ссылаются на недостаточное финансирование. Так, например, только в Минске около полутора тысяч километров труб – в плачевном состоянии. Если б заменили вовремя, то сэкономили свыше 40 миллионов рублей, а людям удешевили стоимость ЖКУ.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Оксана Семашко, СТВ:
А это те самые предизолированные трубы. Так называемая «труба в трубе» готова прослужить, как минимум, полвека. А главное – сэкономить ресурсы, деньги и нервы минчан.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Ведь особо остро стоит проблема отключения горячей воды зимой. Но, как показала масштабная проверка, деньги, рассчитанные на ремонт изношенных конструкций, используют не по назначению. Так, в центре Минска, «Белэнерго» без надобности возвело себе офисную многоэтажку. Цена шика и блеска – 9 миллионов долларов.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Сергей Лагун, заместитель начальника Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Следует отметить, что с 50-ых годов аппарат управления ГПО «Белэнерго» размещается в здании по улице Карла Маркса, в котором они полностью оснащены необходимым оборудованием. Руководством никаких внятных объяснений о необходимости переезда в новое здание представлено проверяющим не было.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Кроме того, энергетики погрязли в убытках из-за привлечения частников к ремонту систем теплоснабжения. И всё это при наличии собственной специализированной службы. Вызвало подозрение также мытарство при закупке материалов. Если бы не привозили из-за рубежа, то обошлось в два с половиной раза дешевле.

Завышенные тарифы и несвоевременный ремонт теплосетей. Госконтроль выявил нарушения в сфере энергетики

Станислав Наркевич, начальник Главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:
Деньги зачастую тратятся на цели, не связанные с повышением эффективности, надёжности и экономичности энергосистемы. Это и затраты на строительство нового офиса для аппарата «Белэнерго», и закупка дорогостоящих автомобилей.

За расточительность отраслевиков привлекут к ответственности. Для начала административной, если не всплывут новые непредвиденные подробности. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Госконтроль выявил серьёзные нарушения в сфере энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претензии в основном к...
 
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