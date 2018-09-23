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В структуре пограничных войск появятся маневренные группы
На встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо шел разговор о перераспределении резервов силовых ведомств.
Глава государства отметил, что система подготовки сотрудников пограничного ведомства работает эффективно. Усиление требуется на самых напряженных участках границы за счет людей, которые будут непосредственно выполнять боевые задачи. В частности, в структуре пограничной службы должны появиться маневренные группы.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
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На встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо шел разговор о...
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