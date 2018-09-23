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Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

24.09.2018 20:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко провел встречу с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент говорил о необходимости конкурентоспособности потребкооперации.

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

В 2018 году открыто 12 торговых объектов, приобретено 9 автомагазинов, закуплено новые оборудование. Идут работы по компьютеризации. Выбранная стратегия как раз и помогает повысить конкурентоспособность. Кроме того, на эффективность работы влияет и штатная численность работников. Она должна быть оптимальной. В целом Президент поручил пересмотреть работу всей системы потребкооперации. Уже в феврале запланировано провести совещание, на котором как раз и обсудят успехи и существующие проблемные вопросы. 

Надо встряхнуть всю систему – Президент Беларуси о ситуации с Белкоопсоюзом

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: «Евроопт», «Корона» и прочие (их же сейчас много – хороших организаций этих, частных, мобильных), которые уже идут на твое поле деятельности. Уже люди просят «Дайте их нам». Они уже идут в деревню, раньше не очень-то стремились. Все хотели в города, где больше населения.

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Сегодня они уже пошли и в деревню, тем более я поручал Топузидису, чтобы на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, посмотрим, как он сделал, и может, это будет неплохой вариант, который надо будет потребкооперации повторить в других районах. Может быть, потребкооперации стоит сейчас заниматься своей деятельностью. Для чего она была изначально предназначена – для работы с населением. В основном, может и только с населением. Забрать у них излишки: картофель, овощи, яблоки, груша. Есть много людей, больше половины, которые справиться с вывозом своего урожая и продажей на рынках не смогут. У них надо купить эту продукцию.

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Но, конечно, и заплатить надо. Не 5 центов, как ты сейчас платишь. Меня информируют, что никакая цена, и поэтому крестьяне не хотят продавать. Нам надо определиться, чем будет заниматься потребкооперация и поддержать ее, если она этим будет заниматься. Вы должны быть конкурентоспособными. Если этого не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию. Или, точнее сказать, зачем у этой организации держать какие-то функции, с которыми она не справляется?

Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Настало время посмотреть на нее открытыми глазами. Четко определиться: что нам надо в потребкооперации, а что – нет, и какой ей быть вообще.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Работа с населением, особенно закупка излишков плодоовощной продукции, была и остаётся среди приоритетных направлений. Остаётся за потребкооперацией и социальная функция: обслуживание жителей отдалённых деревень. В населённых пунктах с численностью жителей до 200 человек сейчас действуют 1,5 тыс. магазинов.

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

В деревнях, где проживает менее 100 человек, - более 600.  Белкоопсоюз не против открытия в таких местах торговых точек частными предприятиями, но желающих пока нет.

Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
В некоторых случаях мы даже поддерживаем их: договариваемся с ними открывать новую точку, будем снабжать некоторыми видами товаров, которые выпускает наша промышленность. Но особо желающих нет. Потому что, как бы там ни было, работа в населенных пунктах до 200 человек для любой торговой точки при условии выдерживания требований ассортимента, цены и остального – убыточна. Мы их закрыть не можем, потому что для населения это единственная точка, куда можно прийти за покупками. Здесь уже налицо социальная функция, которую выполняет потребкооперация.

Ориентированы торговые организации Белкоопсоюза на реализацию отечественных товаров их доля составляет 93%.

 
 
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Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко провел встречу с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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