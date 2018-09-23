Оттуда идет беда: Беларусь решила усилить границу с Украиной

Пограничный контроль на границе Украины и Беларуси будет усилен. Такое решение принял президент Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие. Сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека с арсеналом: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее. Коллекционируют? Так все это боевое оружие. Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной», – пояснил президент Беларуси.

Так, планируется увеличить численность пограничников. Кроме того, на службу вернут специальные боевые подразделения – маневренные группы, существовавшие в прежние годы. Демаркация границы между Беларусью и Украиной пройдет на нескольких участках и должна завершиться к 2026 году.