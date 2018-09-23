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Руководителя БФЛА выберут 28 сентября в Минске

24.09.2018 21:59 — Разное | Интерфакс  
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Отчетно-выборная конференция общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" пройдет в Минске 28 сентября.

Главными событиями конференции станет отчет председателя ОО "БФЛА" Вадима Девятовского за период нахождения на выборной должности, а также выборы председателя ОО "БФЛА", сообщили www.interfax.by в пресс-службе легкоатлетической ассоциации.

 
Теги: Минск
 
 
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Отчетно-выборная конференция общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" пройдет в Минске 28 сентября. Главными событиями конференции...
 
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