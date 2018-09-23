|
Руководителя БФЛА выберут 28 сентября в Минске
Отчетно-выборная конференция общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" пройдет в Минске 28 сентября.
Главными событиями конференции станет отчет председателя ОО "БФЛА" Вадима Девятовского за период нахождения на выборной должности, а также выборы председателя ОО "БФЛА", сообщили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отчетно-выборная конференция общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" пройдет в Минске 28 сентября. Главными событиями конференции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)